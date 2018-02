Vôlei de Curitiba vence fora e mantém segundo lugar na Superliga B

(foto: Divulgação/Curitiba Carob House/CMP )

O time do Curitiba Carob House Círculo Militar venceu o ADC Bradesco, em partida realizada no sábado (24) em São Paulo. A vitória por 3 a 0 (16-25 / 20-25 / 22-25), manteve a equipe em segundo lugar na classificação geral com 9 pontos e quase garante o time na semifinal da Superliga B. A líder é o Positivo Londrina, invicta e com 12 pontos.

As duas melhores equipes da fase de classificação se garantem na semifinal da competição. As outras quatro equipes fazem jogos de quartas de final. Resta apenas uma rodada para o fim da fase classificatória.

O Curitiba Carob faz a última partida desta fase em Casa, no próximo sábado (3), às 19h30, contra o Lavras Vôlei.

Outro time paranaense, o São José dos Pinhais, também venceu na rodada (3 a 0 no Lavras Vôlei, em Minas Gerais), e ocupa o terceiro lugar no momento, com 6 pontos. São José encerra a fase de classificação jogando em casa, sábado (3), contra o time gaúcho do Cefa.