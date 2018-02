Selton Mello dá um passo importante e vai dirigir filme em Hollywood

Selton Mello: ainda não há data prevista (foto: Guillermo Giansanti)

O ator e diretor Selton Mello vai estrear em Hollywood atrás das câmeras, dirigindo o drama musical ‘Cathedral City’, segundo informou a revista ‘Variety’, especializada no meio cultural americano.

Segundo a publicação, Selton se apaixonou pelo texto quando o leu pela primeira vez, há quatro anos. Trata-se da história de Glenn Kovelsky, um músico que descobre a vida secreta de seu pai já morto. “Todos os elementos de que gosto em um filme estão ali: uma trama engenhosa e absolutamente tocante e personagens com muita humanidade e que são figuras que você gostaria de conhecer pessoalmente”, disse Selton à Variety.

O personagem descobre que não foi convidado para o funeral do pai, mas logo fica sabendo que o velho tinha uma vida secreta em Cathedral City, o que o leva a uma jornada de descobrimento do passado e, no fim, do amor.

O filme tem roteiro de John Newman e será produzido pela Zero Gravity Management, a produtora por trás de filmes originais da Netflix como ‘Ozark’ e ‘Beasts of No Nation’.

Segundo o ator, os produtores Paul Schiff e Tai Duncan, que já o conheciam, assistiram a O Filme da Minha Vida, de 2017, gostaram do trabalho e ofereceram a oportunidade de dirigir o novo filme. Ainda não há data de estreia prevista.

“A ideia dos produtores e dos meus empresários é desenvolver nos Estados Unidos o que já faço no Brasil há mais de 30 anos: agir, dirigir e escrever, e continuar a procurar histórias que toquem o público, seja no cinema, na TV, ou em streaming”, disse Selton

Recentemente, a Netflix divulgou o primeiro trailer da série ‘O Mecanismo’, inspirada na Operação Lava Jato. Sob direção de José Padilha (‘Tropa de Elite’ e ‘Narcos’) e Elena Soarez (‘Eu Tu Eles’), o seriado estreia em 23 de março. Selton Mello está entre os atores principais. “Eu e Padilha tentamos trabalhar juntos há muito tempo e finalmente agora conseguimos conciliar nossas ideias criativas.”