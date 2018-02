Obras do Ligeirão Norte-Sul começam na Praça do Japão

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

As obras de implantação da linha de ônibus do Ligeirão no eixo Norte-Sul começaram nesta segunda-feira, 26. Os primeiros reflexos são registrados nas imediações da Praça do Japão, na região entre os bairros Batel e Água Verder, em Curitiba

O objetivo dos trabalhos é criar uma área de manobra para os ônibus da linha Ligeirão no eixo Norte-Sul. Para a realização dos trabalhos, a avenida República Argentina foi fechada entre a rua Acyr Guimarães e a avenida Silva Jardim.

Os motoristas devem usar o desvio pode ser feito pelas ruas Acyr Guimarães, Sete de Setembro ou Bruno Filgueira.