Smart City Expo Curitiba reúne especialistas mundiais em soluções para cidades inteligentes

Investir em projetos e políticas públicas que fomentem a mobilidade, o compartilhamento de espaços de trabalho e criem novas concepções de shoppings, mercados e espaços comerciais. O resultado se converte em experiências urbanas que solucionam as necessidades dos cidadãos das metrópoles mundiais, cada vez mais conectadas e compartilhadas.Essas são algumas das soluções para cidades sensíveis apresentadas pelo pesquisador italiano Carlo Ratti, do MIT (Massachusetts Institute of Technology), na palestra de abertura do Smart City Expo Curitiba 2018, na manhã desta quarta (28). Com paineis e espaço de exposição que ocupam toda a Expo Renault Barigui e devem mobilizar cinco mil pessoas até o fim da tarde desta quinta-feira (1°), o evento reúne pela primeira vez no Brasil especialistas mundiais em soluções para cidades inteligentes. O pesquisador italiano citou ainda a otimização da mobilidade e do uso de espaços de trabalho, via aplicativos de transporte como Uber Pool e espaços de coworking, como uma realidade de sucesso usadas pela maioria da população de cidades como São Francisco e Nova York, nos EUA, e a cidade-estado de Singapura, no sudeste asiático. “A interação humana proporcionada pelas feiras e áreas comerciais, o uso de áreas verdes em prédios corporativos e a flexibilidade dos novos usos dos espaços públicos geram as experiências urbanas que definem as cidades inteligentes”, define Ratti.

Pátio Batel e Centro Europeu oferecem oportunidade para Startups

O Desafio Gastronômico de Startups idealizado pelo Pátio Batel e desenvolvido em parceria com o Centro Europeu está em busca de empreendedores do segmento de gastronomia da região. O desenvolvimento do Desafio vai ao encontro das demandas do mercado atual, que tem apostado em negócios locais e inovadores. Por meio do Desafio, duas Startups terão espaços subsidiados no Piso L4, do Pátio Batel, e ainda vão contar com a mentoria de negócios de profissionais do Centro Europeu. O projeto faz com que o shopping se transforme em um elo de ligação entre o pequeno empresário e o público consumidor, estimulando o empreendedorismo e as boas ideias. “Vamos subsidiar o espaço por um ano, período ideal para aceleração destes negócios que devem finalizar o período com operações consolidadas no mercado”, afirma a superintendente do Pátio Batel, Giulia Quirino.

BALANÇO

Nos dias 3 e 4 de março, na Usina, ocorre o Festival Movimenta Curitiba, organizado por startups da cidade e parceiros, com o objetivo de oferecer oportunidades de negócios.