Suprapartidário

(foto: Geraldo Bubniak)

O deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD) embarca na quinta-feira para Brasília, para um encontro com o senador e pré-candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Podemos). Alvaro – que já tem o apoio do irmão e também pré-candidato ao governo, ex-senador Osmar Dias (PDT) – estabeleceu como meta conseguir o apoio de todos os principais pré-candidatos ao governo paranaense à sua pretensão de chegar ao comando do Palácio do Planalto.

Antecipação

O governador Beto Richa (PSDB) afirmou, em visita a Maringá, na última sexta-feira, que não pretende esperar até o prazo final de 7 de abril para decidir se renuncia ou não ao cargo para disputar uma vaga no Senado. O tucano disse que deve definir seu futuro político em no máximo duas semanas.

Racha

Richa afirmou que também não decidiu se apoiará Ratinho Júnior ou a pré-candidatura da vice-governadora Cida Borghetti (PP), e que apesar das tentativas de acordo entre os dois, são pequenas as chances de um candidato único do grupo governista. O governador admitiu preocupação com a divisão do grupo, e com a possibilidade de que isso beneficie os adversários.

Eleição

Cinco candidatos disputam a eleição para procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, que acontece no próximo dia 14: o atual procurador-geral Ivonei Sfoggia; as promotoras Fernanda Nagl Garcez e Maria Aparecida Mello da Silva Losso; e os procuradores Marcos Bittencourt Fowler e Leonir Batisti. Quem for eleito exercerá a função até 2020.

Lula

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga hoje o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir a prisão após esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF-4), que condenou Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Cinco ministros analisarão o mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente. O colegiado é formado pelos ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer - que é o relator do pedido de Lula e dos outros processos da Lava Jato que chegam ao STJ.

Condenação

O habeas corpus de Lula no STJ já teve o pedido liminar negado pelo vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, no dia 30 de janeiro. Na ocasião, ele afirmou que o STF já firmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão penal após condenação em segunda instância, “mesmo que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não havendo falar-se em violação do princípio constitucional da presunção de inocência”.

Construção

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou que o DEM deve lançar o seu nome ao Palácio do Planalto na convenção do partido marcada para quinta-feira. Segundo Maia, a construção da sua candidatura vem acontecendo ao longo dos meses” e só depende agora do aval formal da cúpula do partido.

Aluguel

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) defendeu no Congresso Nacional do PSB que a sigla assuma uma postura cada vez mais independente. “A base da organização do partido em termos de tempo de TV, fundo eleitoral, fundo partidário se dá pela bancada federal, e não podemos permitir que o Partido atenda a outros interesses. O PSB não é um partido de aluguel”, afirmou Ducci.