A Proteste, uma associação de defesa do consumidor, segue realizando testes de qualidade com as cadeirinhas infantis, obrigatórias no país ao transportar bebês e crianças com até 7,5 anos de idade. E a notícia não é tão boa. Do total de 25 modelos testados pela associação, 12 foram reprovados e constam como não recomendados. Entre eles há marcas como Galzerano, Kiddo, Chicco, Lenox e Burigotto.

Qual cadeirinha usar?

Crianças com até 10 anos de idade devem ir sempre no banco traseiro e usando cinto de segurança. Bebês de 0 a 12 meses precisam usar o bebê conforto, enquanto de 1,1 a 4 anos devem usar as cadeirinhas. Crianças na faixa etária de 4,1 a 7,5 anos devem utilizar o assento de elevação. A partir dessa idade basta usar o cinto de segurança do próprio banco traseiro.

Motodax

No dia 10 de março, sábado a Motodax Motorcycles comemora 15 anos de muita história e sucesso com um super. evento na sede da oficina (Rua Emílio de Almeida Tôrres, 571, Campina do Siqueira, O evento reúne exposição de motocicletas clássicas, customizadas e restauradas, show com a banda Rock Estrada Moto Club. A entrada é gratuita!

Van para hospital

Durante o evento de inauguração da CIA, a Renault doou para o Hospital Erasto Gaertner de Curitiba um veículo Master para suas ações sociais. O Erasto é referência no tratamento de câncer.

Detran Paraná

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná, Marcos Traad, encaminhou para o Congresso Federal um projeto de lei que permite que motoristas profissionais, com habilitação nas categorias A e B, façam curso preventivo de reciclagem e, assim, não fiquem com a CNH suspensa. O pedido segue o que já é válido para condutores de caminhões, ônibus e outros veículos pesados. Segundo ele, a intenção é evitar que os trabalhadores tenham as atividades profissionais prejudicadas ao ter a habilitação suspensa. Isso porque o prazo mínimo de suspensão aumentou para seis meses, em novembro de 2016.