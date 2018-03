A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) lança o Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0, que tem a finalidade de promover a troca de experiências entre executivos, especialistas e pessoas interessadas em sistemas de automação industrial e inovação tecnológica. O primeiro encontro, programado para o dia 8 de março, será na sede da Bosch.

Certificação

A construtora Greenwood, pioneira no Paraná em construções sustentáveis, acaba de receber a certificação Ouro pelo Green Building Council Brasil, no referencial GBC Brasil Casa, com o projeto da Casa Onda, construída na cidade de Castro, no Paraná, que recebe a assinatura da arquiteta Mônica Menarim Requião.

Nova unidade



Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário inaugurou a 15ª unidade da empresa na capital. Ao todo, já são 28 pontos no Paraná e 50 em todo o Brasil. A nova unidade está localizada na rua Padre Germano Mayer. Em 2017, a Ademilar registrou aumento de 61% nos créditos comercializados, em comparação a 2016. Os resultados de janeiro e fevereiro deste ano também surpreenderam: houve crescimento de 48,6% em relação aos dois primeiros meses de 2017.

* Sessão do “O Equinócio de Março - Lua Azul e outros fenômenos lunares” do FTD Digital Arena do dia 10 de março. Na data, o físico do FTD João Carlos de Oliveira trará informações sobre os Equinócios, que só ocorrem nos meses de março e setembro.

* A temporada 2018 do Festival de Teatro Infantil “Era uma vez...eram duas, eram três" terá duas apresentações, dias 24 e 25 de março, às 16h, no Teatro Bom Jesus – com o espetáculo "Peter Pan - Em busca da Terra do Nunca".

* Os MBAs da ESIC Internacional passam a ser acreditados/certificados também pela Associação Mundial de MBAs - AMBA situada na Europa. Trata-se do mais prestigioso certificador internacional e que atesta e posiciona a qualidade dos MBAs em nível Premium.

* Com texto de Thelma Guedes, direção de Gustavo Gasparani e supervisão musical de Roberto Menescal, o espetáculo “O Musical da Bossa Nova” conta a história de amor de uma garota do subúrbio e um rapaz da zona sul carioca. Será dia 15 no Teatro Guairinha.