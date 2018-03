Paraná é o segundo estado na oferta de vagas de emprego

Foto da inauguração da nova Agência do Trabalhador de Almirante Tamandaré, realizada em agosto do ano passado (foto: Divulgação/Seju)

Nos primeiros dois meses de 2018, foram ofertadas 178.631 mil novas vagas de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), um crescimento de 10,4% comparado ao mesmo período de 2017, quando foram disponibilizados 161.794 postos de trabalho. São Paulo foi o estado com maior número de vagas ofertadas, com 44.881 em janeiro e fevereiro deste ano. Logo a seguir, em segundo lugar aparece o Paraná, que no mesmo período ofertou 31.508 vagas.

“Esse resultado é importante, demonstra que as mudanças políticas de governo estão impactando positivamente o mercado de trabalho. Mais confiante, a classe empresarial retoma os investimentos no país e volta a contratar. É um dado positivo para se comemorar”, afirmou o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura.

Na lista de estados que mais ofertaram vagas novas, vêm Rio Grande do Sul (16.424), Rio de Janeiro (9.690), Ceará (9.394) e Bahia (7.744).

Balanço

No acumulado de 2017, o Sine registrou 1.024.570 vagas para 3.161.179 trabalhadores inscritos no sistema. Enquanto, em 2016 foram 1.151.427 novos postos para 3.713.432 inscrições.

Para utilizar esses serviços o trabalhador precisa se cadastrar no sistema indo até um dos postos de atendimento da Rede Sine, presente em todo território nacional ou acessando o site do Emprega Brasil pelo endereço https://empregabrasil.mte.gov.br. O trabalhador também tem a opção de baixar o aplicativo Sine Fácil em seu celular.