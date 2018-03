Carro pega fogo em garagem de prédio no Centro da Capital

Incêndio foi no fim da manhã (foto: Franklin de Freitas)

Um incêndio no estacionamento no segundo subsolo de um edifício na esquina da Rua João Negrão e a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, deixou o trânsito complicado e ainda obrigou a evacuação do prédio por medida de segurança. O fogo começou por volta do meio-dia e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Durante a ocorrência, houve bloqueio do trânsito na região.

As chamas teriam começado quando o motorista ligou o carro, que ficou destruído. As chamas teriam atingido ainda dois outros veículos que estavam próximos. Segundo os bombeiros, uma pessoa foi atendida por ter inalado fumaça, mas liberada a seguir.

O trânsito ficou bastante complicado na região. A pista da esquerda da Visconde de Guarapuava ficou interditada, no cruzamento com a Rua Tibagi. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), as linhas de ônibus, que passam pela região, também tiveram desvios e sofreram atrasos pontuais.

Casos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, em 2017 foram registrados 19.832 casos de incêndios no Paraná, com a média de 54 casos por dia ou ainda um episódio a cada 27 minutos. Na comparação com 2016, quando haviam sido registrados 17.440 incêndios, verifica-se uma alta de 13,7% nos registros entre um ano e outro.

Nos dois anos em análise, a maior parte das ocorrências registradas foi de incêndios ambientais, com um total de 22.545 registros, o equivalente a 60,5% do total.