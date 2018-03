Atlético-MG joga mal contra o lanterna, mas vence e avança no Estadual

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o Campeonato Mineiro classificar oito dos 12 times participantes, o Atlético-MG precisou fazer dez dos 11 jogos da primeira fase para garantir sua vaga nas quartas de final. A classificação da equipe alvinegra foi confirmada no triunfo por 2 a 0 sobre o Uberlândia, esta quinta-feira (8), no Parque do Sabiá. Ricardo Oliveira e Luan fizeram os gols. Porém, como em outras exibições neste Estadual, o Atlético-MG apresentou um futebol muito ruim. Especialmente no primeiro tempo, quando ficou muito tempo com a bola nos pés e pouco conseguiu produzir. Já na etapa final, o Atlético marcou logo no começo e teve mais tranquilidade para jogar. Mas ainda é muito pouco para um time que terá de superar Cruzeiro e América-MG para defender o título mineiro. A situação do Atlético na classificação poderia ficar pior não fosse um erro grave da arbitragem, logo aos 9minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Daniel Pereira, que marcou o gol. No entanto, o auxiliar Leonardo Henrique Pereira errou ao assinalar impedimento do jogador do Uberlândia. Os números da etapa inicial apontam que o Atlético teve a posse de bola por 74% do tempo. Foram nove finalizações, sendo apenas três no rumo do gol. Apesar das estatísticas apontarem a superioridade atleticana, a exibição foi muito ruim. Um futebol de baixa qualidade e muita lentidão na troca de passes. Nos primeiros 45 minutos, o Galo criou apenas uma única chance de grande perigo, em que o goleiro Roni fez duas defesas consecutivas, nas finalizações de Erik e Fábio Santos. Na etapa final, o alívio atleticano veio logo no começo. Ricardo Oliveira acertou um belo chute de fora da área, aos 6min, para tirar uma pressão que já existia no time alvinegro. Após o gol de Ricardo Oliveira, o Uberlândia se abriu em busca do empate, dando mais espaço para o Atlético jogar. O time alvinegro, por sua vez, perdeu boas oportunidades para ampliar o placar. O segundo gol saiu apenas aos 45, com Luan, que foi oportunista após cruzamento de Cazares. UBERLÂNDIA Roni; Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rogério; Daniel Pereira, Silvano, Marco Goiano (Eliomar), Ricardinho (Saulo), Alê (Jean); Alfredo. T.: Zé Teodoro ATLÉTICO-MG Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson (Arouca), Elias, Otero; Róger Guedes (Luan), Erik (Tomás Andrade), Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi (interino) Estádio: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG) Juiz: Wanderson Alves de Souza (MG) Cartões amarelos: Rogério e Saulo (Uberlândia); Patric e Adilson (Atlético-MG) Gols: Ricardo Oliveira, aos 6, e Luan, aos 45min do segundo tempo