Paraná vence o Cascavel e lidera grupo da Taça Caio Júnior

Diego Gonçalves marca gol contra o Cascavel (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 2 a 1 o Cascavel, nesse sábado (dia 10) à noite, na Vila Capanema, pela 3ª rodada da Taça Caio Júnior (o 2º turno do Campeonato Paranaense). Com o resultado, o time da capital assumiu a liderança do Grupo A, com sete pontos. A equipe do Interior ficou em penúltimo (5º) lugar do Grupo A, sem nenhum ponto. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais da Taça Caio Júnior. O Paraná tem ainda mais dois jogos: enfrenta fora de casa o Foz e o Maringá em Curitiba. Os dois adversários são as duas melhores equipes do Interior na classificação geral.

Clique aqui para ver a classificação geral no site Srgoool.

Esse foi o terceiro jogo do técnico Rogério Micale no comando do Paraná. Ele soma duas vitórias e um empate com a equipe.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha Thiago Santos, o único centroavante do elenco. Sem ele, lesionado, o técnico improvisou o ponta Diego Gonçalves (emprestado pelo Inter) improvisado como centroavante. O esquema tático 4-2-3-1 foi mantido, com Vitor Feijão (direita), Báez (esquerda) e Carlos Eduardo (centro) completando o setor ofensivo. Além de Thiago Santos, Micale não contou na partida com outros seis jogadores em recuperação: o goleiro Luís Carlos, o zagueiro Charles, os volantes Alex Santana e Jhony, o meia Guilherme Biteco e o ponta Minho. Já o Cascavel tinha no banco o meia Dinelson, 32 anos, que defendeu o Paraná na Libertadores de 2007 e passou pelo Corinthians.

Clique aqui para ver uma análise do desempenho individual dos jogadores.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná repetiu a postura e a organização tática da vitória no clássico contra o Coritiba. Só não repetiu a mesma garra, nem a mesma precisão nos lances que exigiam mais técnica. O Cascavel começou recuado e tentando esperar um erro para contra-atacar. O time do Interior foi facilmente dominado, mas mostrou qualidade na marcação dentro da área. A equipe da capital foi inteligente na troca de passes e na movimentação ofensiva, mas faltou precisão no terço final, para transformar o domínio em chances de gol. Os melhores momentos foram em jogadas de bola parada, principalmente pela qualidade das cobranças do meia Carlos Eduardo. O gol saiu dessa maneira. Já aos 7 minutos, Carlos Eduardo bateu escanteio, Rayan desviou e Diego completou quase dentro do gol.

SEGUNDO TEMPO

O Cascavel tentou avançar e sair para o jogo no segundo tempo. A partida ficou mais equilibrada no meio-campo, mas o Paraná permaneceu com maior controle. No entanto, os dois times erravam nos momentos decisivos. Aos 18, mudança na ponta. Saiu Báez e entrou Lucas Fernandes. Aos 28, saiu Carlos Eduardo. Entrou o meia Matheus Pereira. O Cascavel empatou aos 29. Depois de pressão na área, a bola sobrou para o volante Xaves, ex-Paraná Clube, chutar no canto. Aos 34, Junio Fell levou cartão amarelo por reclamação. Era o segundo dele no jogo. Acabou expulso. O Cascavel ficou com um jogador a menos. Aos 38, saiu o volante Leandro Vilela e entrou o meia-atacante Warley, recém-promovido dos juniores. O Paraná partiu com tudo para o ataque e chegou à virada aos 42. Alemão cruzou e Mansur cabeceou no canto.

PARANÁ 2 x 1 CASCAVEL

Paraná: Richard; Alemão, Neris, Rayan e Mansur; Leandro Vilela (Warley), Jhonny Lucas, Vitor Feijão, Carlos Eduardo (Matheus Pereira) e Marcelo Baez (Lucas Fernandes); Diego Gonçalves. Técnico: Rogério Micale

Cascavel: Vinicius; Wagner Libano, Danilo Costa, Júnior Fell e Elivelton; Oberdan, Xaves, Neto, Edu Raposa e Lucas Tocantins; Afonso. Técnico: Milton do Ó

Gols: Diego (7-1º), Xaves (29-2º) e Mansur (42-2º)

Expulsão: Junior Fell (34-2º)

Cartões amarelos: Oberdan, Neto, Junior Fell (C). Diego Gonçalves, Leandro Vilela (P)

Árbitro: Eli Marini

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 - Gol do Paraná. Carlos Eduardo cobra escanteio. Rayan desvia de cabeça. A bola sobra quase dentro do gol para Diego completar.

19 - Boa jogada de Carlos Eduardo e Vitor Feijão. Por fim, Carlos Eduardo tenta o passe para Alemão, na cara do gol, mas a bola escapa.

21 - Falta na direita. Carlos Eduardo cruza. Leandro Vilela chega chutando de primeira. A bola vai ao lado.

33 - Falta na esquerda. Carlos Eduardo cruza. A zaga tenta tirar e quase marca contra.

41 - Cruzamento da esquerda. Richard se assusta e rebate esquisito.

Segundo tempo

1 - Vitor Feijão cruza rasteiro. A bola atravessa a pequena área e ninguém aproveita.

6 - Falta na esquerda. Carlos Eduardo cruza. Mansur cabeceia forte. O goleiro defende.

7 - Báez dá bom passe em profundidade. Jhonny Lucas sai na cara do gol, mas chuta fraco. A zaga tira quase em cima da linha.

12 - Elivelton chuta de longe. A bola passa perto, sobre o gol.

27 – Carlos Eduardo recebe bom passe na área e chuta perto, ao lado.

29 - Gol do Cascavel. Cruzamento rasteiro, Everton chuta. A zaga tenta tirar, mas a bola sobra para Xaves, que chuta no canto.

37 – Pressão do Paraná. A bola chega até Jhonny Lucas, na meia-lua. Ele chuta e o goleiro espalma.

39 – Matheus Pereira bate escanteio. A bola chega até Alemão, que chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

42 – Gol do Paraná. Alemão cruza da direita. Mansur entra na 2ª trave a cabeceia.