‘Memória Ferroviária’ terá visitas guiadas

Centro de Memória Ferroviária de Piraquara foi inaugurado em 2017 (foto: Divulgação/PMP)

A partir do dia 15 de março, a mostra “Memória Ferroviária”, do Centro de Memória Ferroviária de Piraquara - “Superintendente João Tesserolli Junior”, estará aberta para visitações de grupos de estudantes. A exposição, composta por fotografias, objetos, instrumentos, utensílios e equipamentos de época utilizados pelos ferroviários que tiveram papel fundamental no povoamento e desenvolvimento de Piraquara está aberta ao público desde outubro de 2017 e agora também estará disponível para visitas guiadas e explicativas.

Grupos de no máximo 25 pessoas podem fazer o agendamento na Casa da Memória Manoel Alves Pereira, pessoalmente ou por telefone. A visita guiada conta com apresentação ao acervo, exibição de vídeo e roda de conversa, com duração de aproximadamente uma hora. A Casa da Memória está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 67.