Atlético e Ceará poupam titulares e defendem séries invictas

Guilherme, do Atlético, e Rafael Carioca, do Ceará: novo duelo na quinta-feira (foto: Geraldo Bubniak)

Atlético Paranaense e Ceará vão se enfrentar na próxima quinta-feira (dia 15), em Fortaleza, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O encontro será um duelo de invictos.

De um lado, o time paranaense defende a invencibilidade em 2018. São 13 partidas na temporada, com oito vitórias e cinco empates. Desse total, foram dez jogos com a equipe de aspirantes, com o técnico Tiago Nunes, todas no Campeonato Paranaense. Os outros três jogos foram pela Copa do Brasil, com o time principal, do técnico Fernando Diniz.

O Ceará não dividiu o elenco em duas estruturas separadas, com treinos e técnicos diferentes. O grupo treina junto e joga todas as partidas sob o comando do técnico Marcelo Chamusca. No entanto, ele tem usando o time titular apenas nas partidas mais importantes do ano – principalmente na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. No Campeonato Cearense, a maioria dos jogos foi com o time reserva.

A estratégia vem dando resultados para o Ceará. O time vem de uma sequência de oito jogos sem perder – seis vitórias e dois empates. Na Copa do Brasil, passou por Brusque-SC e Londrina nas duas primeiras fases. No jogo de ida da terceira, na Arena da Baixada, arrancou o empate em 0 a 0 com o Atlético.

No campeonato estadual, o Ceará terminou a primeira fase em segundo lugar e avançou para a segunda fase, sem dificuldades. Na Copa do Nordeste, lidera o Grupo D, à frente do Sampaio Corrêa, do CSA e do Salgueiro.

O CALENDÁRIO DO CEARÁ

Maratona de nove jogos em 21 dias

28/2 Atlético-PR x Ceará (time titular)

02/3 Ceará x Uniclinic (time reserva)

04/3 Fortaleza x Ceará (time titular)

07/3 Ferroviário x Ceará (time reserva)

10/3 Ceará x Sampaio (time titular)

13/3 Ceará x Iguatu (time reserva)

15/3 Ceará x Atlético-PR (time titular)

18/3 Ceará x Floresta (time reserva)

20/3 CSA x Ceará (time titular)