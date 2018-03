Exposição Ucraniana revela a tradição da Páscoa

O Shopping Jardim das Américas realiza uma exposição muito especial: Exposição Ucraniana: arte, cultura e a tradição da Páscoa. Trata-se de uma mostra da cultura e tradições ucranianas onde será apresentado o artesanato preservado por descendentes de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª gerações.

Muita informação cultural e visual: bordados, pêssankas, porcelanas, o vestuário e adereços, livros e culinária encantarão o público do shopping entre os dias 12 de março e 02 de abril, no 1º Piso do mall. Vale ressaltar que este artesanato teve grande influência na cultura paranaense, devido à imigração ucraniana dada no final do século XIX.

A artesã Julia Regina Bordun Bertoldi, da Vecela Artes Ucranianas, juntamente com outros respeitados artesãos da Comunidade Ucraniana apresentarão a cultura e as tradições através do artesanato. “A exposição será realizada durante a quaresma (período para a religião católica após o Carnaval e que antecede a Páscoa) no qual, pela tradição ucraniana, são confeccionadas as pêssankas, os bordados e os utensílios para preparar as cestas que serão abençoadas no Sábado de Aleluia para o café da manhã de Páscoa”, explica Julia Regina Bertoli.

Shopping Jardim das Américas

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 Jd. das Américas