Curitibano 'volta' aos ovos de chocolate, após dois anos

Diferente de outros anos, Páscoa 2018 volta a ser dos ovos de chocolate (foto: Franklin de Freitas)

De acordo com a sondagem ACP/Datacenso, o desempenho das vendas para Páscoa em Curitiba, em 2018, terá crescimento real de 1,2% em relação a 2017. A mesma sondagem apontou que o consumidor deve gastar em média R$ 130,00 nas compras referentes à Páscoa, devendo presentear até três pessoas, no valor de R$ 43,00 por presente. No ano passado o custo unitário foi de R$ 37,00. E a maioria vai comprar ovos de chocolate. Nos últimos anos, por causa da crise, a Páscoa vinha sendo das caixas de bombons e barras de chocolate.

Segundo a pesquisa, o aumento nas vendas se dá pelo aquecimento do mercado, maior variedade de produtos, promoções e descontos, além de investimento em propaganda e marketing.

Para comemorar a data, a tradição será mantida: 98% das pessoas ouvidas comprarão chocolates para presentear. Pouco mais da metade dos consumidores (54%) optarão pelos ovos de Páscoa, seguidos dos bombons ou caixa de chocolate (41%), barra de chocolate (27%) e, por último, a colomba pascal.

Entre tantas opções, a maioria pretende comprar ovos com brinde dentro (35%), seguido dos ovos tradicionais (33%), ovos artesanais (24%) e ovos de personagens infantis (13%). No levantamento, a qualidade do produto (64%) é mais relevante que preços e ofertas (52%). Apenas 3% levam em consideração os lançamentos.

Do outro lado do balcão, os 200 comerciantes ouvidos pelo Datacenso revelaram que criarão atrativos para cativar seus clientes, 67% prepararam alguma promoção para a Páscoa. Dentre elas as mais citadas são os descontos para pagamento à vista (40%), distribuição e sorteio de prêmios/ brindes (37%) e promoção do tipo leve 2 pague 1 (28%).

Os dados foram apurados entre os dias 7 a 9 de março, em entrevistas com 200 comerciantes e 200 consumidores de Curitiba.

Positivo

O ano começou positivo para o varejo paranaense. Segundo a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), as empresas do comércio tiveram aumento de 3,51% nas vendas em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Com relação a dezembro último, o resultado foi 16,34% menor.

Preço da Páscoa varia até 133,4%

A pouco mais de duas semanas para a Páscoa, a palavra de ordem é “pesquisar” antes de comprar ovos e chocolates para a celebração. A variação de preço de um mesmo produto pode chegar a 133,4% em diferentes supermercados de Curitiba, segundo o primeiro levantamento do Disque Economia, da Prefeitura, feito no dia 9 de março. A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) percorreu dez estabelecimentos da capital.

“Muitos supermercados fazem promoções diárias, levando a essas grandes variações. Por isso, é importante que as pessoas façam a comparação dos preços”, orienta Thiago Cavichiollo, coordenador do Disque Economia. Foram pesquisados 224 produtos, entre ovos, barras, bombons, coberturas, colombas e caixas de variedades.

Os pesquisadores constataram que os preços dos chocolates tiveram uma alta, média, de 8,85% em relação ao ano passado. Além disso, Cavichiollo revela que alguns chocolates tiveram redução média de 2,35% no peso neste ano, em comparação ao ano passado, mas os preços de alguns produtos não tiveram queda proporcional.

“Constatamos, por exemplo, que um ovo teve sua gramatura reduzida de 210 gramas para 185 gramas e o preço ainda subiu em comparação ao valor praticado na Páscoa anterior (de R$ 26,51 para R$ 35,72). Se levarmos em conta o preço por quilo do chocolate, a alta chegou a 52,9%”, exemplifica o coordenador do serviço da Prefeitura.

De acordo com o coordenador do Disque Economia, as diferenças mais significativas ocorreram em produtos com até 150 gramas. No caso da variação de 133,4%, ela foi constatada em uma barra de chocolate (100 gr), em que os preços tinham diferenças de R$ 2,99 a R$ 6,19 entre os supermercados.

A pesquisa de preços de chocolates para a Páscoa já está disponível para consulta no site do Disque Economia (http://disqueeconomia.curitiba.pr.gov.br/). Basta clicar no menu Pesquisa ovos de chocolate.