Preços dos chocolates têm diferença superior a 50% em Curitiba

(foto: Arquivo Bem Paraná)

SAIBA MAIS

Os preços dos ovos de Páscoa apresentam diferenças de preços superiores a 50% no comércio varejista de Curitiba. Essa foi a constatação de equipes do Procon que, entre os dias 5 à 7 de março, realizou uma pesquisa comparativa de preços de Páscoa de 2018.

A maior diferença de preço foi encontrada no preço do tablete do chocolate Crunch, de 100 g, da Nestlé. O mesmo produto foi encontrado vendido a R$ 5,99, na Lojas Americanas do Centro, e a RF$ 3,98, no Walmart do Juvevê. A diferença é de R$ 2,01.

Foram comparados os preços de tabletes de chocolates, caixas de bombons e ovos de seis marcas pré-definidas. Só fizeram parte da comparação os itens comercializados em no mínimo dois dos estabelecimentos visitados. O objetivo da pesquisa é oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra pesquisada.

As variações de preços constatadas referem-se ao período em que foi realizada a coleta, portanto, os preços atualmente praticados podem ser diferentes e estão sujeitos a alteração conforme a data da compra, inclusive por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços diferenciados, portanto, o consumidor deve ficar atento.

Entre os chocolates, as maiores diferenças de preço constatadas foram:

- Caixa de bombons sortidos 302g, marca Lacta, variação de 50,06%

Maior preço: R$ 11,99 – Americanas (Centro)

Menor preço: R$ 7,99 – Mercado Matriz ((Praça Tiradentes)

Diferença: R$ 4,00



- Tablete Crunch 100g, marca Nestle, variação de 50,50%

Maior preço: R$ 5,99 – Americanas (Centro)

Menor preço: R$ 3,98 – Walmart (Juvevê)

Diferença: R$ 2,01

- Bombom Ferrero Rafaello com 15 unid., marca Ferrero, variação de 36.93%

Maior preço: R$ 24,99 – Americanas (Centro)

Menor preço: R$ 18,25 – Condor (Bom Retiro)

Diferença: R$ 6,47

- Ovo Homem Aranha 150g, marca Nestle, variação de 45,85%

Maior preço: R$ 52,56 – Walmart (Juvevê)

Menor preço: R$ 35,90 – Mercado Matriz (Praça Tiradentes)

Diferença: R$ 16,66





- Ovo Bis Oreo 318g, marca Lacta, variação de 36,87%

Maior preço: R$ 55,98 – Carrefour (Rebouças)

Menor preço: R$ 40,90 – Condor (Bom Retiro)

Diferença: R$ 15,08



- Ovo Alpino 350g, marca Nestle, variação de 37,82%

Maior preço: R$ 54,99 – Americanas (Centro)

Menor preço: R$ 39,90 – Mercado Matriz (Praça Tiradentes)

Diferença: R$ 15,09

- Kinder Ovo Maxi Meu Malvado Favorito 100g, marca Kinder, variação de 19,75%

Maior preço: 50,99 – Carrefour (Rebouças)

Menor preço: R$ 42,58 – Condor (Bom Retiro) e Walmart (Juvevê)

Diferença: R$ 8,41

As lojas pesquisadas de 05 à 07 de março de 2018 foram:

5 de março:

Americanas: Rua Ébano Pereira, 67 - Centro

Mercado Matriz: Praça Tiradentes – Centro

6 de março:

Carrefour: Av. Marechal Floriano Peixoto, 3031 – Rebouças

Extra: Av. Preidente Kennedy, 1000 - Água Verde

7 de março:

Condor: Rua Nilo Peçanha, 1000 - Bom Retiro

Walmart: Av. João Gualberto, 1573 - Juvevê