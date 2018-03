Bragantino mandará jogo contra o Corinthians no Pacaembu 

EDUARDO GERAQUE E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians disputará os dois jogos das quartas de final do Campeonato Paulista na capital. Adversário da equipe alvinegra, o Bragantino, decidiu mandar a partida de ida da próxima fase no Pacaembu. O jogo está marcado para domingo (18), às 11h.

As datas, os locais e os horários dos confrontos foram definidos nesta terça-feira (13) após reunião entre os oito times classificados e representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol) na sede da entidade. Já o confronto de volta será realizado na quarta-feira (21), às 21h45, no Itaquerão.

O primeiro duelo das quartas de final será entre Novorizontino x Palmeiras, no sábado (17), às 19h, em Novo Horizonte. A partida de volta está marcada para o dia 20, às 20h30, no Allianz Parque. O confronto entre Palmeiras e Novorizontino foi marcado para terça-feira (20) para atender uma solicitação da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo que pedem para que dois jogos de clubes grandes não sejam realizados no mesmo dia na capital paulista.

Assim, os duelos de volta foram desmembrados em três dias. O São Paulo jogará na quinta-feira (22), às 21h, no Morumbi. A partida de ida está marcada para domingo (18), às 16h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Santos jogará no domingo (18), às 19h30, em Ribeirão Preto. A partida de volta está agendada para quarta-feira (21), às 19h30, na Vila Belmiro

AS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA:

- Jogos de ida

Sábado (17)

19h - Novorizontino x Palmeiras, em Novo Horizonte

Domingo (18)

11h - Bragantino x Corinthians, no Pacaembu

16h - São Caetano x São Paulo, em São Caetano do Sul

19h30 - Botafogo x Santos, em Ribeirão Preto

- Jogos de volta

Terça (20)

20h30 - Palmeiras x Novorizontino, no Allianz Parque

Quarta (21)

19h30 - Santos x Botafogo, na Vila Belmiro

21h45 - Corinthians x Bragantino, no Itaquerão

Quinta (22)

21h - São Paulo x São Caetano, no Morumbi