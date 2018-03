(foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Alex Canziani (PTB) afirmou ontem que foi convidado para ser candidato a vice-governador tanto na chapa do deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), quanto da vice-governadora Cida Borghetti (PP), ambos pré-candidatos ao governo do Estado. No caso da negociação com Ratinho Júnior, afirmou, existe ainda a possibilidade dele ocupar uma das vagas de candidato ao Senado.

Cenário

Canziani afirmou que as conversas ainda estão em um estágio embrionário. E que a definição do cenário depende da decisão do governador Beto Richa (PSDB) de renunciar ou não ao governo até 7 de abril para concorrer ao Senado.

Homenagens

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), afirmou ontem que a direção da Casa estuda impor restrições às homenagens feitas por deputados a entidades e associações de classe. A declaração foi uma resposta às críticas do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, deputado Nelson Justus (DEM), contra o que ele chamou de “banalização” nas homenagens feitas por parlamentares em nome do Legislativo.

Circo

“Não tenho nada contra quem homenageia pessoas que mereçam ser homenageadas. O que não podemos é banalizar e usar o nome da Assembleia Legislativa para homenagens grosseiras e sem valor nenhum e que criam um mal estar para essa Casa”, disse Justus. O presidente da CCJ afirmou que na última quinta-feira, havia uma fila de centenas de pessoas que estavam recebendo certificados como homenageadas pela Assembleia. “Mas pombas. É a Assembleia Legislativa que vai homenagear. Não é o circo do ‘chique-chique’, nem os Irmãos Queirolo, é a Assembleia Legislativa”, apontou Justus.

Promoção

Traiano concordou com o presidente da CCJ. “A Assembleia não emite diplomas, a não ser em ocasiões especiais”, disse o presidente da Casa. O tucano reconheceu que os deputados, por vezes, exageram nas homenagens por interesse em se promover. “Todos têm o direito de buscar sua autopromoção. Acho que vamos proibir esse tipo de manifestação. Toda semana tem eventos dessa natureza”, criticou ele.

Cerimônias

O prefeito de Toledo (região Oeste), Lucio de Marchi (PP), foi acusado pelo Ministério Público de ato de improbidade administrativa, por ter supostamente feito propaganda pessoal, transformando atos burocráticos de rotina em “cerimônias” com grande divulgação. Na ação, o MP cita quatro casos em que atos administrativos ordinários, como assinaturas de ordens de serviços ou de abertura de licitações, foram alçados a solenidades de inauguração, com grande publicidade nos veículos de comunicação da cidade e destaque à figura do prefeito e do seu grupo político-partidário.

Marmitas

Já o ex-prefeito de Campo Largo (região metropolitana de Curitiba), Affonso Guimarães, teve bens bloqueados pela Justiça sob a acusação de irregularidades na contratação de serviço de fornecimento de marmitas. Uma empresa do ramo alimentício e seu proprietário, além do secretário de Administração e do secretário de Viação e Obras à época dos fatos também tiveram bens bloqueados. Segundo os promotores, entre 2014 e 2016, o então secretário de Administração era responsável pela fiscalização da prestação dos serviços, que, segundo as investigações do MP, estavam sem controle. Prova disso seria a cobrança indevida de marmitas, em quantidade superior ao número de servidores cadastrados, afirma a promotoria.