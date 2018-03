Capital terá hospital de câncer exclusivo para crianças e adolescentes

Nova unidade do Erasto Gaertner será referência no Estado (foto: Orlando Kissner/ANPr)

O Hospital Erasto Gaertner assinou um convênio com o Governo do Estado do Paraná, ontem, para liberação de um aporte no valor de R$ 12 milhões, que beneficiará o projeto de construção da primeira instituição voltada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer do sul do país: o Hospital Erastinho.

Assinaram o documento o superintendente do Erasto, Adriano Lago, o governador do Paraná, Beto Richa, e também o secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto. Estiveram presentes a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, e também o presidente do Conselho de Administração da LPCC, Dr. Luiz Antônio Negrão Dias.

O projeto, que ao todo custará R$ 24 milhões, está inserido no Plano Diretor do HEG e prevê um espaço amplo e humanizado para o combate à doença. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Cerca de 80% dos pacientes podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.