Chuva triplica movimento em oficinas de higienização e elétrica automotiva

Foto do estacionamento do Polo Shop (foto: Franklin de Freitas)

As oficinas mecânicas que trabalham com a higienização de carros já contabilizam um crescimento da demanda pelos serviços. Em algumas o serviço já triplicou. Por conta do temporal desta quarta-feira, 15, vários carros ficaram presos no meio de estacionamentos e ruas que foram tomandas pela água. Para esses motoristas a saída é buscar por este tipo de serviço que custa a partir de R$ 400, para os casos mais simples, e esperar entre dois e três para conclusão dos trabalhos.

De acordo com os profissionais ouvidos pela reportagem, os carros precisam ser desmontandos, com a retirada os bancos e carpetes para a limpeza e secagem. Nos casos mais graves, os carros precisam ter todo o feltro que reveste e faz o acabamento da lataria trocado.

De acordo com os profissionais ouvidos pela reportagem, os carros precisam ser desmontandos, com a retirada os bancos e carpetes para a limpeza e secagem. "Nos casos mais graves, os carros precisam ter todo o feltro que reveste e faz o acabamento da lataria trocado" , conta a propreitária da oficina TKM Auto Center, Mari Kanson.

Mari conta que hoje, logo cedo, o telefone a oficina começou a tocar. "Já chegaram três carros aqui hoje e está entrando mais", disse às 10h15 desta manhã. "Com este movimento, não iremos conseguir realizar o serviço em apenas um dia, como normalmente fazemos", afirmou.

Na RB Centro Automotivo, no Cabral, Jenilson Berteli de Lima, disse que o motorista deve estar preparado para gastar para deixar o carro bom depois dele ter passado por um enchente. "Começa em R$ 400 e se tiver a parte elétrica não dá para falar de valores, pois cada carro tem um valor para a peças que precisam ser trocadas", conta. Na oficina são realizados os serviços de limpeza e higienização e também os reparos na parte elétrica, se necessários. "São necessários pelos menos três dias para que o carro fique bom", conta.

Serviço

RB

Avenida Munhoz da Rocha, 1090. Cabral

A TKM Auto Center

Endereço: Rua Raquel Prado, 581, Mercês.

Telefone: (41 3)023 8808 99966b 9777

RB Centro Automotivo

Avenida Munhoz da Rocha, 1.090, Cabral

Telefone:

41 3078-5850 / 41 3252-5751 / 41 99957-0386