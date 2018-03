'A culpa é das mães também', diz Maitê Proença sobre machismo

Maitê Proença: "A culpa é da mãe também, do pai e da mãe. É culpa nossa. Tudo errado" (foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maitê Proença falou sobre machismo no “Todo Seu” de quinta-feira (15). A atriz disse ao apresentador Ronnie Von, quando questionada se as mulheres criam filhos machistas, que as mães também contribuem na manutenção da diferença de comportamento entre homens e mulheres. “A gente tem culpa absoluta porque somos omissas e condescendentes com os meninos, mantendo as meninas dentro de casa enquanto os meninos vão para a rua e podem tudo. Aí viram esses monstrinhos e a gente não sabe por quê. A culpa é da mãe também, do pai e da mãe. É culpa nossa. Tudo errado”, disse. Ela defende que o sexo feminino ganhe mais poder de destaque. “Há um desequilíbrio muito grande. Não é que precise ter só mulheres no comando, mas as mulheres têm um dom muito especial para contornos, temos formas de fazer as coisas. Os homens inventaram o duelo, as mulheres jamais fariam isso. As mulheres odeiam as guerras, a gente sabe que perde os maridos e os filhos.” Maitê sabe que há muito a evoluir nesse quesito. “As mulheres continuam sendo espancadas, estupradas e mortas com impunidade. Não tendo liberdade nem educação. Fazemos dois terços do trabalho do mundo e temos 1% de propriedade. Os homens têm todos os direitos”, analisa.