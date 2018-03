Três cidades do Paraná vão ganhar contornos rodoviários

Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, está entre os municípios que terão um contorno rodoviário para retirar o tráfego pesado da área urbana. O Governo do Estado vai investir R$ 29,4 milhões na obra, que foi autorizada pelo governador Beto Richa nesta sexta-feira (16). Os trabalhos devem começar em abril.

Só nesta sexta-feira o governador autorizou obras de contornos rodoviários em três cidades. Além de Pato Branco, também Palotina e Marechal Cândido Rondon vão receber investimentos. Também está autorizado o contorno de Francisco Beltrão.

A construção do contorno, disse Richa, faz parte de uma série de ações do Governo do Estado na área de infraestrutura. “Obras estruturantes como contornos, duplicações, viadutos, estão acontecendo em todo o Paraná. É o resultado do equilíbrio das contas públicas, que nos permite investir aonde a população mais precisa”, disse ele.

MENOS RISCOS

O governador ressaltou que a obra vai melhora fluidez do trânsito e diminuir riscos de acidentes em Pato Branco. “Essa obra é uma das principais demandas da região e vai beneficiar toda a população”, afirmou, ressaltando que o Estado vai fazer estudos para ampliar a extensão do contorno. Ele lembrou que há duas semanas esteve na cidade para a inauguração do Parque Vitório Piassa, um investimento de R$ 10 milhões. “Uma conquista para Pato Branco, graças aos bons projetos desenvolvidos pela prefeitura”

Para o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, a construção do contorno favorecerá o desenvolvimento da cidade. “O contorno é uma obra estrutural, porque dá a dimensão ao crescimento que nós queremos, dividindo a parte residencial e industrial”, disse ele. “Além disso, une a cidade, melhora o tráfego e a segurança. Essa é uma conquista que foi possível graças aos recursos históricos destinados à cidade pelo Estado”.

OBRA

O contorno rodoviário de Pato Branco terá 5,2 quilômetros e contempla duas obras de arte: a ponte sobre o Rio Ligeiro e um viaduto. O projeto abrange terraplanagem, pavimentação e sinalização e está prevista para ser concluída em 18 meses.

O secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, enfatizou a importância da obra para a região. “O Governo do Estado mantém esforços para desviar o transporte pesado dos grandes centros urbanos. Os contornos evitam que esses veículos pesados passem pela cidade, o que traz mais fluidez ao trânsito, segurança às pessoas e agilidade no transporte de cargas”, disse.

INVESTIMENTOS

O prefeito Augustinho Zucchi citou o apoio do Governo do Paraná em outros projetos de Pato Branco, como pavimentação asfáltica, unidades de saúde, entrega de ambulâncias e viaturas policiais, além da estruturação do Parque Vitório Piassa e a melhoria do aeroporto municipal. “São obras muito importantes, que vão impactar no futuro da cidade”, acrescentou Zucchi.

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, afirmou que todas as obras anunciadas pelo governador Beto Richa têm recursos garantidos.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade os deputados estaduais Guto Silva e Paulo Litro, o presidente da Câmara de Vereadores, Joecir Bernardi, o vice-prefeito Robson Cantu, o secretário municipal de engenharia e obras, Frederico Pimpão.