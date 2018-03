Botafogo e Vasco tentam primeira vitória em clássico no ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Vasco se enfrentam na rodada final da fase de grupos da Taça Rio —que terá todos os jogos às 16h deste domingo (18)— em busca de seu primeiro triunfo em clássico na temporada. Os botafoguenses acumularam duas derrotas contra o Flamengo —uma delas pela semifinal da Taça Guanabara— e um empate sem gols com Fluminense. Já os vascaínos empataram em 0 a 0 contra os rivais rubro-negro e tricolor. A vitória no clássico é fundamental para os times. O Botafogo busca afirmação após período turbulento e troca de treinador. Enquanto o Vasco tenta abafar qualquer indício de crise depois de ter sido derrotado pela Universidad de Chile por 1 a 0, na terça (13), em sua estreia na fase de grupos da Taça Libertadores. Além de elevar o moral da equipe, um bom resultado no Engenhão pode garantir a classificação às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo está fora da zona de classificação do grupo C: é o terceiro colocado, com dez pontos. Os alvinegros estão atrás da Portuguesa-RJ —com mesma pontuação, mas melhor saldo de gols— e Fluminense, que tem três pontos a mais. Já o Vasco lidera sua chave, mas também corre risco de ficar de fora do mata-mata. O time cruzmaltino soma 10 pontos, apenas um a mais que Flamengo e Cabofriense. A meta de ambos é conseguir a vaga com a liderança do grupo, o que dá vantagem do empate e mando de campo na semifinal a ser disputada em partida única. VIROSE O clássico deverá marcar o retorno de atletas importantes ao Vasco. Contra os chilenos, pelo torneio continental, o grupo esteve desfalcado por causa de um surto de virose —12 jogadores, além de funcionários, ficaram debilitados. “Estamos todos recuperados e bons para o jogo. Agora é trabalhar a parte tática dentro de campo e aguardar a definição da equipe”, disse o lateral direito Yago Pikachu. O Botafogo também terá força máxima. Vale lembrar que o atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, recém-contrato, não poderá estrear de imediato já que não está inscrito no Carioca e ainda se recupera de cirurgia no joelho direito. BOTAFOGO Gatito Fernández (Jefferson); Marcinho, Marcelo, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza, Ezequiel. T.: Alberto Valentim VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander; Paulinho, Riascos. T.: Zé Ricardo Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro Horário: 16h deste domingo Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro