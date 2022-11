Crédito: Ana Schurmann Art

A multiartista Ana Schurmann (@ana.schurmann) tem inovado com empreitadas sustentáveis e lança linha de peças com propósito. A jovem vem chamando atenção com itens como chinelos feitos de materiais como pneu reciclado, cascas de coco e bambu, bagaço de cana de açúcar e tecidos antibacterianos – que não matam microrganismos do solo e das areias e, assim, mantém a saúde dos ecossistemas. O tecido feito a partir da casca de frutas como o abacaxi também está entre os destaques em desenvolvimento.

O projeto assinado pela Ana Schurmann Art reúne chinelos, camisetas, brincos, chapéus, cintos, biquínis, shorts e mosquetões, além de quadros de animais.

A linha produzida integralmente no Brasil estará disponível a partir de dezembro através do site www.anaschurmannart.com. A venda dos chinelos tem 10% do lucro revertido como doação aos projetos do Instituto Arara Azul, que atua em prol da proteção e conservação de espécies no Pantanal, especialmente da arara-azul-grande.

Em outros recentes lançamentos, as camisetas lançadas por Ana Schurmann esgotaram e puderam colaborar com a manutenção da ONG Marilda, de apoio e suporte a animais abandonados e com comorbidades.

Nascida em Santa Catarina, a multiartista Ana Schurmann atua desde os treze anos como modelo internacional e, há cinco anos, vem despontando também na música, onde assinou trilha sonora da Max Mara, em Milão, entrou no pódio do Deezer italiano e na playlist da BBC britânica.

Durante andanças mundo afora, o anseio criativo a fez estudar técnicas sustentáveis que hoje aplica em prol do meio-ambiente e de comunidades em situação vulnerável.