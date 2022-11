Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná

Não é de hoje que as pessoas acreditam que cabelo e verão não combinam. Que não tem como aproveitar o sol na praia e continuar com as mechas cuidadas e hidratadas. Mentira! Existem várias formas de cuidar dos cabelos na estação mais ensolarada do ano.

Todo cuidado anterior com o cabelo ajuda a manter as mechas salvas e seguras de toda a exposição. Ter o cronograma capilar em dia, com hidratação, nutrição e reconstrução, deixa os fios fortes e preparados para qualquer ação externa que possam sofrer.

Um cabelo saudável não tem o que temer na hora de aproveitar o verão. Com os cuidados em dia, basta seguir algumas dicas especiais para que ele continue forte e protegido das altas temperaturas e outras agressões.

Uma novidade muito bem-vinda é o protetor solar capilar, que atua nos fios protegendo dos raios UV assim como o protetor convencional atua na nossa pele. Já existem, por exemplo, cremes para pentear com proteção solar, o que ajuda a repor a cobertura protetora ao mesmo tempo que desembaraça os cabelos depois do mergulho no mar e na piscina. A linha de finalizadores TRESemmé garantem proteção contra os raios UV e tem formulas para todos os cabelos, incluindo lisos, crespos e cacheados.

Mas não se esqueça! Antes de usar o creme para pentear durante o dia, enxague bem o cabelo para tirar os resíduos de sal ou cloro do cabelo, substâncias que podem ressecar as madeixas e dificultar a escovação

Depois de aproveitar o dia na praia e na piscina, chegou a hora de restaurar os cabelos para a noite. Na hora da lavagem, opte por produtos específicos para o verão, que não sejam muito agressivos, mas que limpem e hidratem o cabelo. A linha Baixo Poo + Nutrição da TRESemmé nutre e revitaliza a beleza natural dos cabelos. A fórmula é enriquecida com óleo de coco e água de coco, garantindo a nutrição dos fios. A fórmula é suave, pois é livre de silicones, parabenos e corantes.

Durante esse período, aproveite para deixar o secador, chapinha e babyliss em casa! Como o cabelo já foi exposto ao calor durante o dia, aposte na textura natural e deixe ele secar naturalmente. Para continuar nutrindo e controlar o frizz, use um creme ou finalizador como o Creme De Pentear Leave-In Antifrizz, que sela as cutículas e não deixa a sensação de peso, devolvendo a maciez e movimento natural dos cabelos.

Não esqueça de hidratar o cabelo ao menos uma vez por semana para manter a hidratação e o cuidado com os fios em todas as estações