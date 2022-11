Divulgação/Assessoria de Imprensa

Tradicionalmente utilizado na culinária italiana, o pistache vem ganhando apreciadores em todo o mundo devido ao seu sabor único e levemente adocicado. No Brasil, a tendência teve início nas sobremesas, mas a criatividade dos chefs possibilitou a criação de novos pratos e bebidas, oferecendo experiências únicas. Agora, o sabor do pistache pode ser saboreado também na Go Coffee, rede pioneira em cafés ‘to go’, em uma receita inédita de Frappe de Pistache, com textura leve, rica e cremosa.

“O pistache já está presente em vários formatos de doces, portanto buscamos criar uma sobremesa exclusiva que tenha o pistache como protagonista em forma de Frappe Secreto”, explica Elói Ferreira, sócio fundador da Go Coffee. Além do Frappe, a rede também vai lançar a versão quente, o Café Latte Pistache. “Como estamos presentes do Norte ao Sul do Brasil, optamos também pela versão quente da bebida, agradando a todos os fãs da marca”, complementa.

A novidade já está disponível em todas as 160 unidades da rede espalhadas por 65 cidades brasileiras e pode ser preparada com ou sem café, à escolha do cliente. Ambas as versões levam xarope de pistache e baunilha e são finalizadas com chantilly. Para acompanhar as bebidas, a rede oferece ainda um cardápio completo de doces e salgados produzidos a partir de receitas autorais. Entre os destaques estão os cookies tradicionais e recheados, brownies, muffins, salgados e pães de queijo.

O Frappé de Pistache e o Café Latte Pistache ficam disponíveis entre os dias 11 de novembro e 23 de dezembro em todas as unidades da Go Coffee do país. Mais informações no Instagram oficial da rede no Instagram (@gocoffeebrasil).