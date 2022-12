Clarice Castro – Ascom-MMFDH

Cinco estados, um por região do país, foram agraciados com o título de amigo da pessoa idosa. São Paulo (sudeste), Paraná (sul), Roraima (norte), Ceará (nordeste) e Mato Grosso (centro-oeste) foram premiados durante cerimônia nesta quinta-feira (22), em Brasília. Os ganhadores receberam o prêmio das mãos da titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto.

A diplomação dos estados amigos da pessoa idosa significa um reconhecimento público da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI/MMFDH) e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI) às ações que vêm sendo desenvolvidas pelos estados premiados na implementação da política da pessoa idosa, em especial na ampliação dos conselhos estaduais e municipais e dos fundos da pessoa idosa.

A ministra Cristiane Britto salientou o trabalho realizado pela Pasta em prol do respeito às pessoas idosas. “Trabalhamos com afinco para garantir a dignidade das pessoas idosas. Esse termo, inclusive, foi abraçado pelo Estatuto da Pessoa Idosa a fim de que o preconceito seja combatido já a partir da maneira como nos referimos a esse segmento social tão fundamental para nossa sociedade”, lembrou a gestora.

Para o titular da SNDPI e presidente do CNDPI, Antônio Costa, mesmo simbólico, o prêmio estimula estados e municípios às políticas direcionadas às pessoas idosas. “Receber essa diplomação é importante. São estados que já estão fazendo a política acontecer de maneira concreta”, pontuou.

Presente no evento, a titular da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima, Tânia Soares, agradeceu o prêmio. “É uma honra receber esta premiação em alusão ao trabalho que o Governo de Roraima está realizando em benefício da pessoa idosa. Executamos projetos que proporcionaram o bem-estar das pessoas e vamos continuar ações já planejadas em prol do envelhecimento ativo e saudável do público roraimense”, destacou.

Representado os demais agraciados, Daniele Ribeiro, da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, agradeceu o apoio da SNDPI para o desenvolvimento das políticas públicas. “Nós vamos levar esse título com muito carinho para os nossos estados. Acho que nós fortalecemos as relações no que diz respeito à pessoa idosa, reforçamos o compromisso dos estados com esse público. Estamos aqui em prol de uma causa única que é a pessoa idosa”, concluiu.

Prêmio literário

Ainda durante o evento, dez autores foram premiados durante solenidade referente ao I Prêmio Literário de Redações e ao II Prêmio Literário de Crônicas, promovido pelo CNDH.

“Essa premiação traz a intergeracionalidade para dentro da política destinada às pessoas idosas. Pela primeira vez, fizemos um concurso para que estudantes de ensino médio desenvolvessem redações com esse tema. É um tema da família”, disse o secretário Antônio Costa.

As propostas de redações e crônicas encaminhadas foram analisadas pela Comissão Especial de Avaliação, com reconhecida atuação na área e atuação evidente no meio literário e no mercado editorial do país e por representantes da SNDPI.

O 1º Prêmio Literário de Redações foi voltado para a participação de alunos do ensino médio da rede de escolas públicas do Brasil. Já no 2º Prêmio Literário de Crônicas, os textos foram produzidos por pessoas idosas, ou seja, com idade igual ou acima de 60 anos. Ambos os prêmios tiveram como tema “O papel da pessoa idosa no século XXI”.

Conforme definido em edital, a premiação do 1º Prêmio Literário de redações se deu com a seleção das cinco melhores redações e as premiações se seguiram da seguinte forma: 5º lugar, R$ 500,00; 4º lugar, R$ 750,00; 3º lugar R$ 1.000,00; 2º lugar R$ 1.500,00 e para o 1º lugar o prêmio de R$ 2.000,00.

Já o edital do 2º Prêmio Literário de Crônicas previu também a seleção das cinco melhores crônicas. O 5º lugar recebeu R$ 2.000,00; o 4º lugar R$ 3.000,00; o 3º lugar R$ 5.000,00; o 2º lugar R$ 6.000,00 e para o 1º lugar o prêmio de R$ 8.000,00.