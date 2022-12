(Divulgação)

Até o fim deste ano é possível colher amoras pretas no pomar da Vinícola Araucária, em São José dos Pinhais. Basta adquirir uma embalagem na loja da vinícola e colher na hora as amoras para levar para casa. A colheita pode ser feita diariamente das 9 às 17 horas. O valor é de R$ 20,00 por pessoa. Na loja também é possível adquirir amora congelada, que é vendida por R$ 20,00, em embalagem de cerca de 1 quilo.

A amora preta é uma fruta rica em nutrientes. Contém 85% de água, 10% de carboidratos, com elevado conteúdo de minerais, vitaminas B e A e cálcio. E pode ser usada para consumo “in natura” ou industrializada na forma de sucos naturais e concentrados, fruta em calda, polpa para sorvetes, corantes naturais e produtos como geléias e doces cremosos.

Acesso

A Vinícola Araucária fica na Rua Aparecida Góes de Paula, 1.300, na Colônia Malhada, em São José dos Pinhais. Saindo de Curitiba, sentido Joinville, pela BR-376, entra-se à direita no trevo do Km 625, logo após o La Dolce Vita, fazendo o retorno em seguida e entrando à direita no Supermercado Cruz. A partir daí, seguir pela estrada vicinal, observando a sinalização. São 11 quilômetros da BR-376 até a vinícola.