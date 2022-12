Divulgação/Assessoria de Imprensa

Os tutores de animais de estimação sabem que alguns deles acabam adquirindo um medo tremendo de ir ao pet shop para tomar banho. Há alguns motivos para isso. O primeiro deles é que, como esses locais geralmente são cheios e movimentados, o bichinho, se já for naturalmente medroso, pode estranhar a grande quantidade de pessoas que ele não conhece antes de entrar no banho e tosa. Outra razão é que o animal pode estar por algum trauma deste ambiente, caso que deve ser observado com atenção pelo dono.

Para a Dra. Nicole Cherobim, médica veterinária da EcoCão Espaço Pet, primeira franquia dedicada ao bem-estar animal, a sugestão é que o tutor converse e procure averiguar se algo diferente do habitual ocorreu, como uma queda do animal, troca de funcionário, entre outras questões que se mostrem necessárias.

É obrigatório que o profissional do pet shop esteja por lá o tempo todo, então escolher um bom lugar, investigar as necessidades do bichinho e cuidar muito bem dele desde o seu transporte fará com que tudo acabe dando certo e ele volte desses locais sem danos psicológicos. “Antes de escolher um pet shop, é importante procurar por referências do lugar perguntando para outras pessoas para assegurar que o estabelecimento é legalizado e, principalmente, se possui um médico veterinário responsável, pois se algum acidente porventura acontecer, o animal possa ser socorrido na hora”, esclarece a profissional.