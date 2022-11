Pedro Ribas/SMCS

O Teatro Guaíra volta a ser palco, na próxima quarta-feira (30/10), às 19h, do Conexões Vale do Pinhão, o principal evento na área de inovação no Paraná. O evento ainda encerra a programação 2022 do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação de Curitiba.

AS INSCRIÇÕES para o Conexões ainda estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no site do Vale do Pinhão.

“Vamos ter palestrantes incríveis com suas experiências inovadoras, música com a banda Relespública e um lounge com vários expositores, reunindo duas mil pessoas em um dos principais teatros do Brasil”, convida a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi. O órgão, ligado à Prefeitura de Curitiba, é responsável pela organização do evento.

Line-up

O Conexões Vale do Pinhão 2022 vai reunir em seu line-up importantes nomes do empreendedorismo e da inovação de Curitiba e do país. Entre os convidados, estão o ator e empresário Felipe Titto, jurado do Shark Tank Brasil e que tem oito empresas sob seu comando; Carolina Strobel, especialista em investimentos em tecnologia, construção de negócios e projetos de transformação digital com mais de 20 anos de experiência e sócia da Redpoint Eventures e Antler; e o Samuel Cavalcanti, criador da Cervejaria Bodebrown, que fabrica a cerveja da banda Iron Maiden em Curitiba, resultado de uma parceria com o vocalista Bruce Dickinson.

O evento terá também um bate-papo com os CEOs Daniel Scandian, da MadeiraMadeira, Michel Davidovich, CRO do Olist e João Del Valle, do Ebanx, três empresas que são unicórnios de Curitiba (avaliadas em mais de US$ 1 bilhão). Eles vão comentar os desafios das startups este ano e as projeções para 2023, tanto para suas empresas como para o segmento de startups no Brasil e mundo.

Durante as apresentações e bate-papo, haverá ainda muita diversão com os humoristas do grupo curitibano Tesão Piá.

Serviço: Conexões Vale do Pinhão 2022

Data: quarta-feira (30/11)

Horário: a partir das 19h

Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971)

Inscrições: gratuitas, no site do Vale do Pinhão http://www.valedopinhao.com.br/conexoes/ .