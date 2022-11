Divulgação/Assessoria de Imprensa

A conjuntivite é uma das alterações oculares mais diagnosticadas na clínica médica de pequenos animais. Essa afecção, é caracterizada pela inflamação da conjuntiva, que é a membrana que reveste a esclera (parte branca dos olhos) e a parte interna da pálpebra. A função dessa membrana é principalmente proteger o globo ocular. De acordo com a médica veterinária Stefanie Poblete, analista técnica de marketing da Syntec do Brasil, “as conjuntivites podem ter origens infecciosas, não infecciosas ou ser decorrentes de uma combinação de ambas. Como causas infecciosas temos principalmente, quadros bacterianos e virais. Os quadros não-infecciosos, por sua vez, podem estar relacionados a alergias, mudanças na composição da lágrima, traumas e corpos estranhos.”

As manifestações clínicas podem ser diversas, incluindo secreção ocular, vermelhidão, coceira, podem apresentar dificuldade para abrir os olhos, incômodo com a claridade, lacrimejamento excessivo, além de dor na região dos olhos.

Stefanie esclarece que “ao observar qualquer sinal de desconforto ocular, é essencial a avaliação por um Médico Veterinário. Através do exame físico, e de exames complementares, é possível encontrar a causa e realizar o tratamento adequado. Dessa forma, promovemos o conforto e qualidade de vida ao pet, evitando recidivas.”

No caso dos cães, a veterinária explica que na maioria das vezes, não é necessário isolar o pet contaminado. Já com os felinos, “como a maioria dos casos de conjuntivite é de origem infecciosa, a orientação é evitar o contato direto e o compartilhamento de objetos entre animais doentes e animais saudáveis”, completa.

Um dos tratamentos mais indicados em caso de infecções oculares, causadas por bactérias consiste no uso de colírios veterinários. Dentro desse cenário, Tobrasyn é um colírio à base de Sulfato de Tobramicina 0,3%, indicado para tratamento de infecções oculares em cães e gatos.

Tobrasyn faz parte do portfólio pet da Syntec do Brasil e é encontrado em petshops e clínicas veterinárias em todo o país. Ele tem fórmula exclusiva, que inclui molécula segura e fórmula desenvolvida exclusivamente para a utilização em pets. “Por sua exclusividade, segurança e qualidade, Tobrasyn se destaca no mercado veterinário, posicionando a Syntec como uma indústria de excelência em produtos para pets”, finaliza Stefanie Poblete