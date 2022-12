Divulgação/Assessoria de Imprensa

A busca por produtos de saúde e bem-estar tem crescido de forma notável nos últimos anos. O Instituto Global Wellness, que estuda e promove a importância do bem-estar, divulgou uma pesquisa no fim de 2020 que projetava um crescimento de 10% ao ano até 2025 na procura por itens desse setor. A Associação Brasileira de Franchising confirmou essa tendência em estudo recente, com a categoria de saúde e beleza sendo um dos que mais cresceu no primeiro trimestre de 2022:13,4%.

Em Curitiba, a tendência crescente é representada em novos empreendimentos. Inaugurada recentemente, a Theravita é uma loja dedicada a produtos de saúde e bem-estar. O foco do espaço é oferecer tanto produtos hospitalares quanto itens que promovam conforto. São mais de 100 artigos no catálogo que representam o crescimento do setor e a atenção especial do público a esses produtos. Funcionando com vendas online, a loja física de Curitiba garante um ponto de vendas direto, que já conta com os itens mais vendidos.

Entre os mais procurados, estão os travesseiros. Maus hábitos na hora de dormir estão associados a doenças sérias, como a cervicalgia (dor cervical) que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já afeta ou ainda afetará até um quarto da população mundial. Especialistas têm demonstrado especial atenção a como as pessoas se deitam, e o travesseiro tem demonstrado ser um fator importante no relaxamento ou não na hora de dormir. Os travesseiros da norte-americana TheraMart, empresa focada em produtos terapêuticos e anatômicos, são destaque na loja curitibana

Desde as almofadas cervicais para viagem até os travesseiros TheraGel, com espuma viscoelástica de um lado e capa de gel do outro, há diversas opções. O Theraside Gel, por exemplo, é ideal para pessoas que dormem de lado, por ter uma abertura anatômica central de encaixe para pescoço e mãos. Na loja, os atendentes auxiliam o cliente na escolha do mais apropriado para cada situação. O atendimento faz toda a diferença no setor de saúde e bem-estar, um diferencial que tem dado relevância à Theravita.

Outros itens relacionados a tratamentos médicos também conquistam o público. Cinturas posturais, coletes pós-cirúrgicos, meias de compressão e faixas ortopédicas para gestantes fazem parte do catálogo. Itens de uso temporário, do pós-cirúrgico à reabilitação, também figuram na loja.

A primeira loja física da Theravita em Curitiba (PR) funciona na Av. Água Verde (nº 463), no bairro Água Verde. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. Mais informações e compras online, com envio para todo o Brasil, no site theravita.com.br.