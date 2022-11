Divulgação

Cuidados com a barba podem exigir mais atenção do que se imagina, além disso, durante o processo é preciso também atentar-se à pele. A falta de hidratação pode gerar desconforto e descamação da região. Pensando nisso, o Expert Beauty Center separou dicas certeiras para manter a barba sempre bonita e saudável.

O barbeiro da rede de salões de beleza, da unidade Munhoz, Márcio Medeiros, explica que é necessário uma harmonia entre os dois. “Quando a gente fala de barba falamos de pelo e pele. Se a pessoa vai ao salão, por exemplo, e faz o procedimento com a máquina ou navalha pensando apenas no design da barba ela pode estar atrapalhando o desenvolvimento do fio. Por isso, é importante sempre considerar esses dois aspectos”.

Os cuidados com a pele, no entanto, precisam ser levados em conta não apenas no salão. De acordo com o profissional eles interferem até mesmo na rotina diária. “Cada metabolismo funciona de uma maneira. Algumas pessoas têm problemas emocionais que causam descamação na pele, outras tem bastante espinhas decorrentes de questões hormonais. Dessa maneira, a pele vai influenciar até na lavagem da barba. Em algumas peles com problemas específicos a lavagem diária não é indicada, sendo preciso acertar uma rotina personalizada”.

Tipos de barba e cuidados

Os tipos de barba podem ser divididos em curta, média e longa. Para as peles que não apresentam nenhuma condição especial é recomendada a lavagem diária, sendo necessário nas barbas médias e longas o uso de um secador, já que elas demoram mais para secar e a umidade favorece o aparecimento de bactérias. Nesse processo é importante a utilização de um protetor térmico para não agredir o fio, bem como a escovação para garantir a higiene completa.

Para todos os tipos de barba é preciso fazer uma hidratação pelo menos uma vez por semana e uma esfoliação a cada 15 dias. “Esses dois procedimentos são fundamentais por causa de fatores como a poluição e o hábito de levar a mão à barba que proporcionam o contato com resíduos prejudiciais. A ausência deles, inclusive, pode ser responsável pelas irritações que algumas pessoas enfrentam ao deixar a barba crescer”, esclarece Márcio.

Por último, o profissional dá algumas dicas que vão garantir uma barba bonita, saudável e imponente: