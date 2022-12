(Pedro Ribas/SMCS)

Com a chegada do verão os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e Chikungunya têm de ser redobrados. Dias quentes e chuvosos criam ambiente ideal para o aumento da população de mosquitos.

Qualquer recipiente com água acumulada, até mesmo os bem pequenos, como as tampas de garrafa, podem virar criadouros para a desova do Aedes.

Saiba o que fazer

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta como fazer uma vistoria adequada para evitar criadouros do mosquito durante as viagens no período de férias de fim de ano.

“O mosquito se desenvolve muito rápido, cerca de uma semana, a fêmea bota os ovos, que viram larvas e logo vem a fase alada, o mosquito em si, principalmente no calor”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco.

Até mesmo para as viagens curtas é preciso eliminar recipientes que possam acumular água. Para não encontrar “inquilinos” indesejados no retorno das viagens de verão, siga as dicas da SMS.

Antes de viajar

Antes de viajar faça uma inspeção minuciosa, dentro e fora de casa, todos os recipientes que possam armazenar água devem ser esvaziados e guardados em espaços fechados e de boca para baixo. Nos pratos de flores, fure a base e coloque areia; nos ralos coloque água sanitária e tampe; calhas devem estar limpas; e as caixas d’agua, bem vedadas.

Se tiver quintal recolha todos os objetos que possam estar expostos a chuva, como brinquedos e utensílios (até os objetos pequenos, como tampa de garrafa). Até mesmo uma casca de ovo deve ser recolhida, pois podem servidor de piscina para abrigar ovos do Aedes.

Restos de construção, móveis ou grandes entulhos que aguardam descarte devem ficar em local fechado, ou então cobertos com uma lona bem esticada, para não fazer poça de água.

Quando voltar da viagem

Ao voltar de viagem, a orientação é fazer uma nova vistoria na casa e quintal e eliminar qualquer quantidade de água parada que possa ter acumulado.

Quem viajar para regiões de grande ocorrência da dengue deve ficar atento aos sintomas. Em caso de febre alta, erupções na pele, dores musculares e articulares procure atendimento médico.

“É muito importante que os casos de dengue sejam identificados e notificados para que possamos fazer a varredura e bloqueio, assim também evitamos novas contaminações”, alerta a coordenadora.

Como manter o mosquito longe da sua casa

Antes de viajar faça uma vistoria geral na residência, siga os passos abaixo:

Nas áreas internas:

Vasos de plantas – Encha até a borda dos pratinhos com areia grossa, para não acumular o excesso de água.

Vasos sanitários – Mantenha sempre a tampa abaixada.

Baldes – Sempre os mantenha guardados de boca para baixo e em local coberto.

Ralos – Coloque água sanitária em ralos de pouco uso e que acumulam água (1 colher/sopa de água sanitária para cada litro de água acumulada no ralo).

Lixo – Não deixe lixo espalhado para que não acumule água das chuvas e não atraia mosquitos. Recolha-o em sacos plásticos e mantenha as lixeiras bem tampadas.

Garrafas e embalagens PET – Guarde de boca para baixo enquanto não encaminha para a coleta seletiva.



Nas áreas externas:

Lajes e calhas – Tire folhas e tudo o que impeça o completo escoamento da água.

Caixa d’água – Mantenha limpa e bem tampada.

Reservatório para reaproveitamento de água – Adicione cloro e mantenha e bem tampado ou use tela mosquiteiro.

Veja aqui a forma correta de armazenar água para reuso

Piscinas e fontes – Limpe as bordas com escova e mantenha a água clorada.

Pneus – Mantenha-os sem água e guarde-os em local seco e coberto, enquanto não encaminha para a coleta seletiva.

Materiais de construção – Mantenha-os em local coberto e seco.

Potes de comida e água dos animais de estimação – Lave ao menos uma vez por semana com escova e sabão.

Curitiba tem laboratório próprio para análise de espécies de mosquitos