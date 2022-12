Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para marcar o momento das ceias de final de ano, nada como uma bela decoração. A mesa posta de Natal e de Ano Novo, além de surpreender os convidados, pode ser montada com ítens que as pessoas têm em casa.

Para ajudar nesta missão, a especialista na arte de “receber bem”e aluna do curso de Personal Welcome do Centro Europeu, Silvia Cabral, separou algumas dicas que farão toda a diferença nestes encontros tão esperados.

Cores

Os tons de vermelho já estão tradicionalmente estabelecidos como um clássico do Natal, e junto com eles, o verde desempenha um papel muito importante nas decorações natalinas. Já para o Ano Novo, é possível usar cores que têm significados. O tradicional branco, o dourado e o prata – ligados à generosidade e à prosperidade – trazem os ambientes para o clima de esperança que se renova.

Planejamento

Planejar é fundamental para garantir que nada saia fora do esperado. Importante fazer uma lista, pensando no número de convidados, no que será necessário comprar, pensando sempre no orçamento, e utilizando o que foi adquirido em outros anos. Escolher o local em que a ceia será servida e os ambientes utilizados também faz parte do planejamento.

Centro de mesa

Apesar de o nome ser “centro de mesa”, essa decoração pode ser espalhada por toda extensão da mesa, de forma harmoniosa. Uma boa opção são as bandejas, que podem ser decoradas com as folhagens natalinas, com as famosas bolinhas e até mesmo com frutas. É possível ainda utilizar velas, flores e enfeites. Além disso, uma saída simples e elegante são os recipientes de vidro ou cristal, que podem cumprir a função de centro da mesa e as plantas.

Usar plantas na decoração também é uma forma de trazer a sensação de aconchego e relaxamento, trazendo a natureza para a sua ceia.

Louças e talheres

A ceia de Natal costuma reunir muita gente e ter uma maior variedade de pratos. Assim, para uma mesa posta eficiente, é importante pensar no espaço disponível na hora da escolha e organização das louças e talheres.

Sempre leve em consideração o número de pessoas que vão se sentar à mesa, pois os utensílios não devem limitar o espaço. Quando o assunto é etiqueta, louças e talheres devem ser organizados da seguinte maneira: faca sempre a direita com a lâmina para dentro, assim como copos e taças a direita também Os garfos ficam à esquerda e talheres de sobremesa acima do prato.

Toalha, jogo americano e guardanapo

A toalha é um item opcional, mas é uma boa saída para quem vai receber muitas crianças, pois ajuda a proteger a mesa da sujeira. Podem ser brancas para contrastar com as cores da decoração e da louça, ou bem coloridas quando o resto for mais minimalista.

Outra alternativa é o jogo americano, que além de proteger a mesa do calor dos pratos, realça a louça e ainda ajuda a demarcar o lugar de cada convidado. Já os guardanapos, de tecido ou de papel, devem ser posicionados no centro do prato ou à esquerda, para completar a composição.

Para finalizar com um toque pessoal, deixe mimos para seus amigos e familiares. Você pode surpreendê-los com bilhetinhos ou lembranças colocadas estrategicamente na mesa da sua ceia.

Receber bem também pode ser profissão

O diretor acadêmico e coordenador dos cursos de gastronomia do Centro Europeu, Rogério Gobbi, explica que o receber bem é uma arte e também pode se tornar uma profissão para quem gosta desta área.

De olho neste mercado de trabalho promissor, o Centro Europeu – lançou o curso de Personal Welcome. A proposta é destinada para pessoas que desejam obter ou ampliar os conhecimentos na “Arte de Bem Receber” e aplicá-los de forma segura e diferenciada em seus eventos pessoais.

Ou ainda, para aqueles que desejam investir no mercado de eventos e decoração de forma sólida e diferenciada, ou que buscam uma transição de carreira.

Entre as disciplinas teóricas e práticas previstas no curso estão design do evento, relação entre anfitrião e convidados, escolha do estilo da mesa, composição de mobiliário, louça, textura e cores, arranjos e decorações, talheres e rouparia de mesa, trajes adequados para cada tipo de ocasião, harmonização e enogastronomia.

“E para ser um profissional de sucesso, o curso dá o caminho de como empreender, identificando os custos do negócio, orçamento de prestação de serviços e lucratividade”, finaliza Gobbi.

SERVIÇO

Curso de Personal Welcome

Aulas às 3ª e 5ª feira

Horário: das 14h às 17h30

Local: Unidade de Gastronomia do Centro Europeu.