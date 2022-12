Arquivo Paraná Esporte

Este foi um ano de muitas e fortes emoções com direito a eleições e Copa do Mundo. O ano em que começamos a nos despedir do uso constante de máscaras – o que ainda exige atenção.

Dezembro chegou e com o último mês do ano vem a vontade de recomeçar e aderir a bons propósitos. Podemos partir do princípio que estamos vindo não apenas de um ano “comum”. Este foi praticamente o primeiro ano com a pandemia mais amena, depois de dois anos de muitas mudanças.

Por que estamos exaustos?

A neurocientista do SUPERA – Ginástica para o Cérebro, Livia Ciacci explica que precisamos considerar este cenário porque é ele que explica a sensação coletiva de cansaço mesmo para fazer coisas simples.

“A partir daí, precisamos entender que o modo básico de funcionamento do cérebro usa condutas memorizadas para garantir a sobrevivência e economizar energia, então mudar qualquer conduta vai gerar desconforto, exigir autocontrole e esforço”, lembrou.

Todos os dias recarregamos nossa capacidade de autocontrole, desde que tenhamos entre sete e oito horas de sono de qualidade, não consumindo drogas ou álcool, com nutrição adequada e atividade física em dia.

“Então, para usar o autocontrole na mudança de comportamento, é preciso estar com essa capacidade “carregada ao máximo”. Por isso o processo não será igual para todas as pessoas e por isso também devemos buscar dar um passo de cada vez, não adianta tentar mudar 5 ou 10 comportamentos de uma vez só!”, alertou.

Confira 10 dicas para viver bem este período de mudanças!

Saindo do piloto automático

O primeiro passo é reconhecer que estamos no piloto automático. Um passo muito importante neste processo de virada de chave é investir em autoconhecimento e daí vale a leitura, a incorporação de novos hábitos, a escuta ativa de si mesmo, o respeito aos seus limites e o cultivo diário do autocuidado.

Abrir espaço para o novo

O filósofo Heráclito é autor da frase “Nada é permanente, exceto a mudança”. Estar aberto ao novo e ao aprendizado é uma habilidade considerada decisiva para quem quer ter uma mentalidade de crescimento.

Transformando pensamentos negativos em atitudes positivas

Só é possível abrir a mente para uma nova ideia fazendo um esforço intencional para se desapegar do conforto e estando disposto a pensar mais um pouco sobre isso. Por essa razão, só conseguimos abandonar esses pensamentos e comportamentos, nos abrindo para o novo.

Relacionamentos mais verdadeiros e saudáveis em 2023

O autoconhecimento é o primeiro passo para trilhar um caminho de relacionamentos saudáveis e mais leves. O que é realmente importante para a saúde da mente é estar em diálogo com pessoas com as quais nos sentimos à vontade para conversar. O importante é se colocar em espaços onde essa conversa seja possível e acolhedora.

Espiritualidade on

São vários os estudos que mostram que a espiritualidade é muito positiva para o cérebro. O mais importante neste assunto é preservar um respeito absoluto pela crença de cada pessoa, respeitando a diversidade.

Rir de si mesmo – e levar a vida mais leve

Não é necessariamente uma atividade específica ou o ato de brincar em si, mas uma mentalidade e postura interna aberta ao bom humor.

Se manter próximo de pessoas que são naturalmente bem-humoradas é uma boa dica para se acostumar a manter esse estado!

Se conectando com o mundo real

Em um mundo cada vez mais conectado, é cada vez mais importante fortalecer os relacionamentos e a confiança com as pessoas é provocar encontros presenciais, de um café a um passeio, um almoço ou noite de jogos!

Dizendo não (sim, você precisa dizer não)

Ter clareza sobre quais são suas prioridades é o primeiro passo para aprender a dizer não. Comece definindo quais objetivos quer atingir ao longo do ano, entenda os passos que precisará seguir e organize seu tempo para que pelo menos 60% da sua agenda esteja dedicada a esses passos. A partir daí, diga não para tudo que for não essencial e desviar você dos seus objetivos!

Perdoe

O ato de perdoar ajuda a diminuir o cortisol e aumenta a produção de serotonina e esse é por si só um grande motivo para dar um passo nesta direção. Perdoar não é sentimento. Perdoar é uma decisão diária de não carregar uma pessoa, situação ou sentimento com você.

Libere caminho para o que te faz feliz

A experiência de conseguir completar uma fase de algo maior que se almeja vai desencadear a liberação de dopamina no sistema, alimentando a vontade de fazer, que será, automaticamente, reforçada no momento de iniciar a próxima missão. É por isso que quanto mais conseguimos coisas que desejamos, mais queremos continuar realizando.