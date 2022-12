Reprodução/Meu Patrocínio

Chegamos no período mais festivo do ano e com ele, claro, a vontade de presentear o mozão com aquele presente inesquecível só aumenta. Afinal, quem é que não gosta de se sentir importante e mimada por alguém?

Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos bem-sucedidos do MeuPatrocínio cita sugestões de presentes para diferentes tipo de mulher. “Mais do que toda a história que há por trás do Natal, o fato de comprar algo que reflita a personalidade da pessoa e acima de tudo, que mostre que você sabe ouvir, que você prestou atenção no que ela queria de verdade, torna uma maneira especial de demonstrar carinho e afeto.” diz ele.

Com tantas opções nas prateleiras e e-commerces, fica difícil saber como agradar assertivamente. Ainda mais quando falamos de mulheres, que muitas vezes têm quase tudo aquilo que querem e desejam. As mulheres conquistam cada vez mais seu espaço, mas tanto elas quanto eles gostam de um presente sim.

De acordo com Caio, essas são as dicas a seguir no presente de acordo com o tipo de parceira que você se relaciona:

Românticas

Uma dica bem estratégica e que seja totalmente emocional é um quarto repleto de balões e comidinhas, principalmente coisas artesanais e chocolates! Além, obviamente, acompanhado de um buquê de flores, com um lindo cartão escrito à mão.

Aventureira

Como sugestão de presente para a mulher aventureira, a sugestão é fazer aquela trilha incrível, uma viagem para esquiar ou até mesmo um lindo passeio na cachoeira, ou seja, um passeio a dois onde ambos possam cultivar a natureza e o amor.

Sofisticada

Refinada como ela só, para esse tipo de mulher o mais indicado é uma joia. Pode não ser um diamante, mas jóias sempre fazem com que os olhinhos delas brilhem. Sempre. Lembrando que o jantar romântico em um restaurante requintado é essencial, ein.

Casual

Essa sempre será a companheira mais fácil de agradar: uma maquiagem, aquela bolsa para usar na balada ou até mesmo aquele aparelho de limpeza facial de última geração são presentes certeiros. Basta soltar a imaginação, pensa no tipo de programa que mais a faz feliz e pronto.

Já para o homem, é sempre mais fácil. “Avalie como ele se veste, seus hobbies, seus esportes e seus momentos de lazer. Sempre há algum item que possamos dar de presente unindo carinho e surpresa, porque o valor emocional é o que mais conta”, finaliza Caio Bittencourt.