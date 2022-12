Ricardo Almeida/SMCS arquivo

O fim de ano é naturalmente uma época que implica mais gastos. Junto com o Natal e o Ano Novo, vêm as despesas com ceia, presentes e viagem de férias. Equilibrar as contas em tempos de alta inflação é um desafio para o bolso.

O aumento dos preços atinge alimentos, produtos e serviços no varejo. Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 0,59%, após três deflações seguidas. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,70%.

Por outro lado, os consumidores estão mais endividados do que nunca. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), a parcela de famílias com dívidas chegou a 78,9% em novembro deste ano.

Com o dinheiro rendendo pouco, o que resta é organizar as finanças. “É possível aproveitar sem gastar muito, a chave é o planejamento financeiro. Antes de ir às compras, revise as suas contas para ter clareza sobre quais são suas prioridades”, aconselha Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo, fintech de renegociação de dívidas.

Confira algumas dicas da especialista para reduzir os gastos no fim de ano.

Economia na ceia

O preço de uma cesta de produtos típicos da ceia de Natal teve alta de 9,8% no intervalo de um ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O preço médio de uma cesta com dez itens é de R$ 294,75. Veja como economizar:

· Partilhe o cardápio com os convidados e dívida qual prato cada um vai levar

· Substitua produtos caros por opções parecidas, mais baratas, e recrie receitas tradicionais

· Faça a lista de compras para evitar desperdícios e gastos desnecessários

· Não deixe para comprar os ingredientes na véspera

· Reaproveite as sobras da ceia de Natal

Economia nos presentes

Época boa para os comerciantes, mas de cautela para os consumidores. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Comércio Eletrônico (Abcomm), apontou aumento de 3,8% nas vendas do Natal 2022 sobre a mesma data do ano passado. O tíquete médio deste ano está em R$ 450. Diante disso, a especialista orienta:

· Programe-se e faça uma lista de compras

· Estipule um valor que não comprometa seu orçamento

· Procure produtos com preço e qualidade similares

· Aproveite cupons especiais de desconto em sites e aplicativos

· Prefira realizar um amigo secreto ao invés de presentear todo mundo

Economia em viagens

Segundo dados do IBGE, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 22,5% em setembro de 2022, em comparação ao mesmo período de 2021. Outro estudo da plataforma ClickBus registrou 80% de crescimento na venda de passagens de ônibus — uma alternativa frente ao preço das passagens aéreas, que estão 50% mais caras em relação a antes da pandemia. Para gastar menos, as dicas são:

· Compare os preços entres as companhias de viagem

· Fique de olho em pacotes e promoções liberados pelas agências

· Cuidado para não extrapolar o volume de malas e pagar a bagagem extra

· Pesquise opções mais baratas de hospedagem como hostels e Airbnb, ou hotéis afastados das zonas turísticas

· Monte um roteiro priorizando passeios e atrações gratuitas

Não esqueça das contas

Aproveite as festas de confraternização, mas não se esqueça que no dia 1º as contas chegam. Para começar o ano no azul, não deixe de pagar suas dívidas antigas em dia e despesas básicas como água, luz e cartão, por exemplo. Lembre-se também dos impostos de fim de ano como IPVA e IPTU.