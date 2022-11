Reprodução/Fifa

A Copa do Mundo começou e desta vez acontece junto com o final do ano letivo, período em que normalmente crianças e adolescentes já demonstram mais agitação, o que pode levar a uma perda de foco. “A garotada normalmente fica bem ansiosa no final de novembro, por causa das férias de verão. Com a Copa, a tendência é que essa animação aumente, o que pode atrapalhar os estudos nessa reta final. No entanto, com disciplina e sabendo organizar o gasto de tempo, é possível estudar com qualidade e ainda se divertir trocando figurinhas e torcendo pela seleção”, explica Bruno Piva, CEO e fundador da Piva Educacional, startup que ajuda crianças e adolescentes a terem autonomia nos estudos.

Pensando nisso, Piva traz algumas dicas de como os pais podem ajudar os filhos a manterem o foco, mesmo com esse panorama extraordinário. Confira:

1- Estimule uma rotina de estudos

Uma teoria do psicólogo Maxwell Maltz defende que são necessários 21 dias para se criar um hábito. Esse seria o tempo que o cérebro precisa para se adaptar a uma mudança. Ao criar uma rotina de estudos e ser persistente nela, estudar se torna, portanto, um hábito, parte do dia a dia, deixando de se caracterizar como uma obrigação, o que facilita o processo de aprendizagem.

“É importante ter uma rotina de estudos, ter uma noção do que deve ser estudado a cada dia, além da realização das tarefas, e seguir esse planejamento, mesmo que por meio de estímulos no começo, para depois isso ocorrer de forma orgânica”, ressalta Bruno.

2- Oriente a definição de metas

Já dizia a lagarta em Alice no País das Maravilhas que “se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve”. Definir metas é essencial para alcançar objetivos maiores. Em termos de estudo, para conseguir fazer uma boa absorção das matérias estudadas e ir bem nas provas, o estabelecimento de metas também pode ser um bom caminho.

“Quando falamos em metas de estudos, precisamos ser realistas. Não adianta colocar a leitura de 50 páginas num dia para uma criança que não possui o hábito de ler. O bacana é traçar metas realistas e ir mexendo nelas ao longo do tempo, conforme se percebe a evolução. Aumentando os desafios gradativamente, as metas ficam fáceis de alcançar, mostram o desempenho da criança e provam pra ela mesma como é capaz e pode ir além”, explica o especialista.

3- Faça pausas

Existem alguns métodos de estudo com pausas, que podem ser aconselháveis de acordo com cada indivíduo. Mas o que é comprovado realmente é que realizar pausas após longos períodos de estudo é benéfico para não sobrecarregar o cérebro e aproveitar ao máximo o que é estudado. As pausas podem ser feitas a cada 25, 30 ou 45 minutos.

“O importante é não permanecer mais de uma hora estudando sem parar. Outro ponto a se atentar aqui é entender que a pausa nos estudos, que pode ser de 5, 10 ou 15 minutos, não é o momento para assistir televisão ou mexer no celular, mas sim para atividades que não irão bombardear o cérebro com mais informações e desviar o foco já estabelecido”, alerta Piva.

4- Priorize o descanso

Por último, mas não menos importante, devemos destacar a importância do descanso para a absorção do conhecimento. Já é algo repetitivo e de conhecimento geral, mas dormir cerca de oito horas por noite traz diversos benefícios, inclusive o de melhor rendimento na escola.

“Enquanto estamos dormindo, nosso cérebro faz uma espécie de limpeza, revendo as novas informações que foram absorvidas e mantendo as que ele julga que serão úteis no futuro. Para que esse processo de comunicação entre os neurônios ocorra de forma eficiente, é necessário que o horário de sono seja priorizado”, ressalta o CEO da Piva Educacional, que também dá a dica de evitar telas por pelo menos 30 minutos antes de deitar e de trocar o celular e o tablet por um livro, sempre que possível.