Guilherme Dalla Barba/SMELJ

A terceira etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura de Curitiba acontece neste domingo (13/11), às 7h, por vias entre o Zoológico de Curitiba e o Parque Náutico. A entrega dos kits para a prova será feita nesta quinta-feira (10/11), sexta-feira (11/11) e no sábado (12/11), na Decathlon Barigui (Rua Tobias de Macedo Júnior, 114, Santo Inácio).

Na quinta e na sexta, a entrega será das 10h às 20h; no sábado (12/11), das 10h às 15h30min. Cada pessoa poderá retirar até cinco kits por vez e precisará apresentar os documentos dos atletas para quem está retirando.

A terceira etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua terá provas de 5 km e 10 km por vias entre o Zoológico de Curitiba e o Parque Náutico.

A largada dos 10 km será na entrada do Zoológico de Curitiba. Já a largada dos 5 km, partirá do Parque Náutico. Os competidores de ambas as provas encerram os circuitos no Parque Náutico.

A prova integra o Circuito de Corridas Curitiba dos Imigrantes, que homenageia os povos que vieram de outros países e ajudaram a construir a história da capital.

Acessos aos estacionamentos

Parque Náutico: os acessos pela Marechal Floriano Peixoto serão bloqueados a partir das 6h nos dois sentidos (São José e Curitiba).

Zoológico: Bloqueado Integralmente. Não será permitido o estacionamento de veículos no estacionamento

Carros estacionados no Parque Náutico só poderão sair do local a partir das 9h.

A coordenação das provas sugere que os participantes deem preferência para os deslocamentos com transporte público, caronas, carros de aplicativo, taxis e bicicletas.

Transporte

A organização da prova oferecerá transporte público gratuito para o deslocamento até a largada no Zoológico a partir das 6h.

Os ônibus ficarão concentrados na Marechal Floriano Peixoto logo na entrada da Rua que dá acesso ao Zoológico (João Miqueletto – Intercavas).

O último horário de saída de ônibus da Marechal Floriano Peixoto para a largada será às 6h50.

Serviço: 3ª etapa Circuito Corrida dos Imigrantes

Data: domingo (13/11)

Horário: 7h (previsão do horário das largadas)

Largada prova de 10 km – Zoológico

Largada prova dos 5 km – Parque Náutico

Chegadas das provas: Parque Náutico