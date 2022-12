Você se lembra de passar os produtos que passa no rosto, principalmente o protetor solar, no pescoço, colo e mãos? Pois é. Essas áreas também envelhecem com o passar dos anos e podem ter uma piora da aparência quando não são bem cuidadas. A pele do pescoço, do colo e das mãos não tem a mesma capacidade de regeneração da pele do rosto e, portanto, é mais sensível aos tratamentos, por isso é tão importante que receba os cuidados preventivos.

“Muitas vezes essas áreas são esquecidas na rotina de skincare, mas é importante que a gente aprenda a dar atenção para elas e que comecemos desde cedo a se cuidar por inteiro. A área do pescoço e do colo, por exemplo, estão expostas quase o tempo todo, ressecam com mais facilidade e podem envelhecer precocemente. Por isso, elas podem receber os mesmos produtos que usamos para cuidar do rosto, sejam produtos de limpeza, tônicos, hidratantes e protetor solar, principalmente”, explica a médica dermatologista Julyanna do Valle.

A pele das mãos tem menos gordura e já possui uma aparência mais magra e “envelhecida”. As mãos também recebem muita incidência solar e está sempre em contato com fatores climáticos, produtos de limpeza e outros resíduos. Depois da pandemia, o uso frequente do álcool em gel intensificou ainda mais o ressecamento dessa área.

“É preciso cuidar da higienização das mãos, mas não podemos esquecer que a hidratação também protege a pele. Portanto, é possível aproveitar os hidratantes corporais para espalhar pelas mãos, mas outra dica é manter um hidrante para as mãos sempre por perto, na mesa do trabalho ou na bolsa e usá-lo sempre que sentir as mãos secas” afirma a dermatologista.

Alguns tratamentos que são adequados para essas áreas

Pescoço: toxina botulínica (causa efeito “Nefertiti” com melhora das rugas), skinbooster (melhora rugas finas transversais), bioestimuladores injetáveis e ultrassom microfocado Liftera (melhoram flacidez e ruguinhas)

Colo: skinbooster (alivia rugas do sono), bioestimuladores injetáveis e Liftera (melhoram rugas e flacidez), laser Lavieen (melhora manchas e irregularidades) e luz intensa pulsada (melhora vasinhos/vermelhidão e manchas)

Mãos: bioestimuladores injetáveis (melhoram a flacidez e vasos aparentes), laser Lavieen e luz intensa pulsada (melhoram a textura da pele e manchas)