Franklin de Freitas

O Natal e Réveillon estão chegando e as pessoas começam a se preparar para deixar a casa no clima para receber parentes e amigos. Essa época do ano é marcada pelas grandes reuniões, e deixar o espaço organizado para fazer essa recepção é essencial.

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera, Cynara Leão, explica que para receber bem os convidados, o anfitrião não pode se preocupar apenas com as comidas e bebidas que são servidas, mas também é necessária uma atenção com o local onde serão realizadas as festividades.

“Existem alguns itens que são indispensáveis como as luzes natalinas conhecidos como pisca-pisca, guirlanda, árvore de Natal e outros acessórios que contribuem para este cenário. Porém não é tão simples quanto parece, pois para deixar o ambiente agradável e aconchegante a decoração natalina deve conter elementos que harmonizem entre si e com o cômodo, por isso o uso da criatividade e referencias são essenciais para criar tal composição”, detalha.

Para auxiliar nessa produção, a coordenadora elencou algumas dicas para transformar os espaços gastando pouco e criando ambientes exclusivos.

Utilize rolhas na decoração

Com rolhas é possível criar diversas decorações para o ambiente e para a mesa onde os convidados serão recepcionados. Uma boa dica de decoração é fazer mini árvores como é possível observar no exemplo abaixo.

Crie sua própria guirlanda

Um dos enfeites mais tradicionais do Natal é a guirlanda, que muitos penduram na porta da residência, mas não necessariamente precisa estar nesse local. Uma ideia muito bonita e que pode ser feita com o apoio das crianças é a opção feita de balas. Outra opção é fazer uma guirlanda com as fotos da família, bem original.

Uma sugestão elegante é utilizar velas na decoração. Além de serem uteis tem um preço superacessível. Para quem possui castiçal pode comprar aquela versão fina, quem não tem pode optar pelas maiores e personalizar com laços e enfeites natalinos antigos. Fica um charme!

Recicle itens dos anos anteriores

É possível dar um ar novo com materiais já existentes. Por exemplo, pinte com tinta spray de cores prata ou dourada bolas decorativas ou árvores existentes para dar um ar de peça nova na sua decoração. A sugestão é reciclar, que tal montar uma árvore com copinhos de requeijão? A ideia é reaproveitar e refletir sobre o consumismo.