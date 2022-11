Hully Paiva/SMCS

Neste sábado (5/11) e domingo (6/11), tem mais atividades gratuitas de esporte e lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba. Os destaques são a Cãominhada, torneio de futsal, festival de ginástica artística e brincadeiras.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), integra as ações que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Sábado (5/11)

No sábado (5/11), no período da manhã, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Cãominhada

A partir das 10h, no Parque Barigui, acontece o evento gratuito promovido pela Prefeitura de Curitiba e com o patrocínio do Grupo RIC. Será um dia inteiro de atividades para as famílias levarem seus pets. A concentração da Cãominhada será às 14h ao lado do Pavilhão de Exposições, a saída às 14h30 e a chegada ao lado do Salão de Atos do Parque Barigui. Essa também é uma ação do Festival da Felicidade, com várias outras atividades do município e que ocorre paralelamente ao V Congresso Internacional da Felicidade.

Atividades nas regionais

Boqueirão

Na Regional Boqueirão as atividades de diversão e lazer serão ofertadas no CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e no Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão). Das 8h as 12h e das 13h até as 17h serão oferecidos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo, voleibol.

Boa Vista

O torneio de vôlei de praia misto 4×4 reúne alunos do Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira e comunidade interessada. As inscrições foram feitas antecipadamente. O evento começa as 8h e terá premiação para as três melhores equipes. O torneio é gratuito e dependerá das condições climáticas (poderá ser cancelado um dia antes).

Matriz

Caminhada a partir das 10h no Parque Barigui com o objetivo de fomentar a regularidade desta prática entre a população curitibana, propiciando benefícios à saúde do praticante. A Caminhada também faz parte do Festival da Felicidade e pode ser realizada por qualquer pessoa. A concentração será próximo ao estacionamento da BR-277. É só chegar e participar.

Bairro Novo

O CEL Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681- Sítio Cercado) vai receber a partir das 9h o festival de ginástica artística e encontro de lutas com apresentações das turmas da Regional Bairro Novo.

Portão

No Sesc Portão (Rua João Bettega, 770 – Portão) será realizada, a partir das 8h, a 4ª Etapa do Desafio Xeque Mate que tem o objetivo de fomentar o Esporte dentro das escolas.

Tatuquara

No Clube da Gente do Tatuquara acontece o Festival EE10 de Natação, com a participação de crianças e adolescentes que treinam a modalidade no contraturno escolar. Os participantes de diferentes núcleos terão a oportunidade de interagir e se enfrentar em um ambiente competitivo saudável.

Cajuru

Na pista de BMX, que fica no Parque Olímpico do Cajuru, serão oferecidas aulas para crianças e adolescentes sem experiência no esporte, com a finalidade de apresentar uma modalidade diferente de ciclismo olímpico, inserindo práticas de domínio da bicicleta, coordenação motora, equilíbrio e utilização de equipamentos de segurança. As aulas serão das 13h às 15h de sábado (5/11).

Pinheirinho

A partir das 14h, a Praça Zumbi dos Palmares (Rua Lothario Boutin, 289 – Pinheirinho) recebe o Lazer no Bairro, programa de lazer com brincadeiras, atividades esportivas, jogos lúdicos.

Santa Felicidade

O Programa Lazer no Bairro também chega ao São Braz, com jogos gigantes, perna de pau, cama elástica, mesa de pingue-pongue, esqui de grama, minhocão e muito mais. A diversão começa às 14h e vai até as 18h na Praça Neuma Cortes Monclaro (Rua Alexandre Marcoski, 46 – São Braz).

Domingo (06/11)

Nas Arcadas do São Francisco, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem, acontecem as atividades recreativas das 9h às 13h de domingo (6/11) para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em sete pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, no Passeio Público, na Praça Afonso Botelho e agora também no Parque Yberê no Campo de Santana.

No Parque Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, as ações vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. Já no Parque Atuba, será no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Por último, o Passeio Público vai concentrar as atividades em frente ao Coreto Digital e no Parque Yberê elas serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas entre outras atividades.

Passeio Ciclístico Boa Vista

O Passeio Ciclístico Boa Vista é uma atividade do Pedala Curitiba e tem como objetivo incentivar a prática do ciclismo, com um percurso de nível fácil, possibilitando a participação de todo a família. A concentração será a partir das 8h, com saída às 9h, nos Arcos do Parque Bacacheri. A chegada será no mesmo local de saída.

Futsal

O Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, na Praça Oswlado Cruz (Rua Brigdeiro Franco, 2333 – Centro) recebe as finais da Copa Escolar 2022 de Futsal. As quatro melhores equipes de cada categoria e naipe vão disputar o título dessa grande competição que reuniu escolas de toda a cidade.

BMX

Na manhã de domingo, das 8h às 10h, tem mais uma edição do Festival Interno de BMX, realizado bimestralmente para crianças da Escolinha de BMX. Mais informações: (41) 3221-2353 ou (41) 99547-1551 (whatsapp) ou pelo Portal Curitiba em Movimento.