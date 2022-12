Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para comemorar o Dia da Iluminação de Buda, o Templo Budista Nyorenji realizará neste sábado (10 de dezembro) a Festa da Iluminação em Curitiba. O evento inicia às 16 horas e terá barracas de comidas orientais e apresentações culturais. Às 19h30 será o Culto da Iluminação de Buda, com distribuição do Néctar da Iluminação e da Pomada Sagrada (feita com velas que adornaram o Altar Sagrado e receberam a energia das orações). A entrada é gratuita

A Festa da Iluminação é celebrada em todo o mundo no dia 08 de dezembro, data em que o Príncipe Sidharta Gautama, depois de abandonar a família e a riqueza e partir em peregrinação em busca da felicidade verdadeira, alcançou a Suprema Iluminação e se transforou em Buda.

O Templo Nyorenji, há 34 anos em Curitiba, segue o Budismo Primordial – Honmon Butsuryu-Shu, e divulga os ensinamentos budistas com o objetivo de auxiliar as pessoas a encontrarem a sua própria iluminação.

SERVIÇO:

FESTA DA ILUMINAÇÃO DE BUDA

Dia: 10 de dezembro (sábado)

Horário: 16h00- Início Praça da Alimentação e atividades culturais

19h30 – Culto da Iluminação

Local: Templo Budista Nyorenji

Rua Sebastião Marcos Luiz, 92 – Cajuru.