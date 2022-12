Carolina Vianna

Conceituada fotógrafa de retratos, Carolina Vianna está buscando preencher uma lacuna nos editoriais de estilo e beleza – e, consequentemente, na imagem que temos do que pode ser uma mulher bela. Em uma nova série, em desenvolvimento, chamada “Pro-Age”, ela faz ensaios com mulheres acima dos 50 anos, tentando trazer tanto sua auto estima de volta quanto ressignificar o olhar do público.

“Esse projeto surgiu da minha própria experiência como mulher. Tenho 38 ainda, mas como toda mulher, senti desde muito jovem como o valor da mulher na sociedade é muito associado a uma beleza da juventude. Pele lisinha, corpo durinho são características de pessoas jovens, e é o que mais entendemos como beleza. Parece que somos valiosas enquanto nosso corpo é jovem e forte pra maternidade e ainda somos mais inexperientes. Conforme envelhecemos ficamos mais independentes, mais fortes, menos domáveis e, consequentemente, pro mundo patriarcal, ficamos feias. Coisa que discordo completamente, acho que a beleza de cada indivíduo vem da sua força, criatividade, interessância, e esses elementos não tem nada a ver com a idade”, conta ela.

Carol começou desde cedo a fotografar, estimulada em casa a desenvolver um olhar próprio. Formada em publicidade, ela sempre trabalhou também com cinema, até começar oficialmente sua carreira como fotógrafa em 2009. Essa formação paciente, com olhar de audiovisual, trouxe uma característica marcante em toda a sua obra, que já fez trabalhos com a Globo; Vogue e Rolling Stone, visando a transformar o fotografado em estrela, e deixar sua história transparecer. Esse é um dos destaques deste novo projeto da artista visual.

“Acho o ‘Pro-Age’ importante em duas frentes. O primeiro ponto é a valorização das mulheres mais velhas, mostrar para todos que são lindíssimas mesmo fora dos padrões atuais de beleza. O segundo ponto é mostrar pros mais jovens, homens e mulheres, que envelhecer faz parte da vida. Envelhecer não é uma doença, é um processo natural e que todos, se tudo der certo, vamos passar e temos que aprender a admirar essas pessoas e ver a beleza da vida em todas as suas fases. Se a gente não entender isso estamos fadados ao sofrimento. Além disso, acho que essa cultura de valorização da pessoa muito jovem também deixa a gente num lugar perigoso para as meninas mais novas. Esse desejo e objetificação da juventude feminina é doentio para mulheres, somos assediadas desde muito pequenas por causa dessa visão estranha de beleza e do que é a mulher. Ou seja, quando você é jovem você serve como objeto sexual e quando envelhece não serve mais. Jovens ou velhas, estamos ferradas, somos sempre objetos. Acho que esse projeto é muito sobre humanização de todas as mulheres, tirar a gente desse lugar de utilidade e colocar numa posição humana”, reflete ela.

Vianna procurou primeiro pessoas conhecidas e próximas para testar o projeto, mas dos primeiros contatos, como a atriz Gloria Lopes, ela passou a conhecer mulheres e abordá-las.

“Acredito que a beleza está em amadurecer aceitando e vivendo a idade que se tem. Quando você se olha num espelho não vê beleza, mas na medida que você se conhece, passa a entender, aceitar e gostar daquela imagem. Aí está a magia do amadurecimento. Essa habilidade pode nos ajudar em todas as áreas da vida”, conta Gloria, que completou 70 anos.

“Os anos estão passando agora e eu estou amadurecendo, vivendo cada momento de forma mais intensa e buscando deixar minha marca por onde passo. Pro-Age foi maravilhoso pois a Carolina, com seu olhar sensível, mostrou em clicks precisos, minha essência, o sorriso nos lábios, a determinação no olhar, o amadurecimento nas expressões, a valorização da minha ancestralidade, o amor pelas artes, o desejo de ser eu mesma auxiliando no empoderamento feminino”, relatou Vilma Queiroz, de 53.

Com exposição digital disponível no site da fotógrafa, “Pro-Age” é um projeto que está só começando. “Agora que já tenho bastante gente em mente, estou numa segunda fase do casting que é tentar fazer mulheres diferentes. Quero fotografar várias etnias, classes sociais e idades diferentes”, conclui Carolina.

Confira mais detalhes em: https://www.carolinavianna.com/pro-age/