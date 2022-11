Divulgação/House/Band

O MasterChef+, formato inédito no Brasil, chega a todo o vapor na tela da Band na próxima terça-feira (15), às 23h. Em sua primeira temporada, a atração vai reunir cozinheiros amadores, com idades entre 60 e 80 anos, que estão escondidos pelo Brasil. Logo na abertura, os candidatos terão de demonstrar toda a experiência adquirida ao longo de anos diante do fogão para garantir uma das vagas.

Os 20 concorrentes serão desafiados a elaborar um prato que represente o melhor de sua cozinha e de sua história e terão de finalizá-lo na frente dos jurados, que vão degustar receitas de família, grandes clássicos e até cardápios autorais preparados por quem já encara as panelas há muito tempo.

Donos de personalidades autênticas e sem papas na língua, eles vão conquistar o público ao resgatar memórias afetivas. Uma das candidatas é faixa preta no karatê e aproveita para ensinar alguns golpes para Helena Rizzo, enquanto Erick Jacquin se aventura em passos de valsa com a “Diva do Ipiranga”.

Depois da avaliação, cada chef anuncia se o participante deve ou não receber o avental. Quem conseguir dois ou mais votos favoráveis entra de vez no MasterChef+. Para ajudar o júri nesta missão, o programa recebe os renomados chefs convidados Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune, que vão abrilhantar ainda mais a estreia.

Vindos de todas as regiões do país, os veteranos surgem cheios de garra e com muita sede de vencer, provando que para sonhar e mudar de vida não existe idade.

Conheça os 20 candidatos ao MasterChef+