Melissa Haidar

O segundo episódio do MasterChef Júnior foi marcado pelas eliminações de Breno e Teresa. Na noite dessa quinta-feira (22), os dois não conseguiram agradar o paladar dos jurados na prova do cuscuz e deixaram a competição. Antes de encararem o desafio, os participantes tiveram uma aula com Rodrigo Oliveira, um dos maiores e mais renomados chefs do Brasil, grande especialista em sabores do Nordeste e proprietário do restaurante Mocotó.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, Breno prometeu voltar ao programa futuramente. “O MasterChef adulto que me aguarde. Daqui a uns oito anos teremos o meu retorno, igual ao Eduardo Prado [participante da 8ª temporada]”, avisou.

Teresa, uma das participantes mais queridas pelo público, também aproveitou para mandar uma mensagem. “Muito obrigada à minha torcida, um beijo para vocês, mas agora eu saí. Não tem muito o que fazer, aprendam a lidar com isso”, brincou a sempre sincera cozinheira. Para ela, o que a eliminou do jogo foi não ter conseguido entregar o ovo poché: “Nunca fiz na minha vida, é assim mesmo”, admitiu conformada.

Terceiro episódio

A Band apresenta na próxima terça-feira (27), às 22h30, o penúltimo episódio do MasterChef Júnior. Na etapa que define o primeiro finalista da temporada, as crianças terão pela frente a famosa Caixa Misteriosa. Cada compartimento tem a identificação de uma cor e dentro dele apenas ingredientes da mesma tonalidade. Após estourarem balões gigantes com a cabeça, os competidores tomam um banho de pó colorido e descobrem com qual cor irão trabalhar. Quem fizer o melhor prato com os produtos selecionados vai direto para a final.

Na segunda prova, os cozinheiros mirins terão de fazer um clássico da confeitaria francesa, o Paris-Brest. Inspirado em uma tradicional corrida de bicicleta que percorre uma grande extensão da França, o doce possui dois ingredientes básicos: um disco feito com pâte à choux e um creme de confeiteiro. A partir desses preparos, o doce pode ser executado de muitas formas. Os participantes deverão fazer sua versão usando a criatividade na escolha dos sabores e na decoração. O autor da melhor sobremesa conquista a segunda vaga de finalista da edição.