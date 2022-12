Divulgação/Faial

Festas de final de ano chegando e nada melhor que reunir a família ao redor da mesa para uma ceia especial. Ainda mais depois de tantos desafios enfrentados ao longo de 2022. Por isso, a chef Roberta Scheer, do Faial Prime Suítes, compartilha uma receita especial, ideal tanto para o Natal quanto para o Réveillon.

Composta por ingredientes típicos da época, o ‘Arroz Cremoso de Bacalhau’ promete fazer sucesso nas festas de final de ano e garantir refeições sofisticadas, fartas e deliciosas. Confira:

Arroz cremoso de bacalhau

Ingredientes

1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado 500 gramas de arroz 3 dentes de alho picados azeite de oliva a gosto pimenta do reino 2 cebolas picadas sal salsinha picada 100 gr de creme de leite fresco ou nata 1,5 litros de água

Modo de fazer: Aqueça o azeite, frite até suar a cebola e adicione o alho. Logo após junte o bacalhau e deixe refogar por aproximadamente 10 minutos. Adicione o arroz e em seguida a água. Deixe ferver e mantenha em fogo baixo até que esteja cozido. Adicione o creme de leite e sirva. Enfeite com a salsa picada.

Para quem quiser sair da rotina e curtir no hotel, o Faial também oferece este e outros pratos no cardápio das ceias que serão servidas na noite de Natal e Réveillon. Colecionador de boas avaliações, o empreendimento recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Travellers’ Choice, do Tripadvisor, que o colocou em um dos mais seletos grupos internacionais, que reúne 10% dos melhores hotéis do mundo.

E não para por aí, o hotel também já recebeu o Selo Tourqual pela qualidade de seus serviços e práticas turísticas prestados e o Prêmio Traveller Review Awards, do Booking.com. Hoje ele é reconhecido em todo o país pela sua integridade, comprometimento, inovação e os cuidados que toda a equipe tem com os processos, desde a reserva até o check-out.