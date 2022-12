Ceviche (Mario Akira)

Com a chegada das festas de fim de ano, ter um pescado como destaque na mesa durante a passagem do ano atrai cada vez mais brasileiros que buscam por um cardápio mais leve e saboroso, além de ser uma alternativa principalmente para aqueles que não dispensam uma alimentação mais saudável e, eventualmente, diminuíram ou vetaram o consumo de carne vermelha.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o consumo de carne bovina no Brasil deve ser o mais baixo em quase três décadas, com uma queda de 10,6% com relação a 2021. Preços mais altos e a escolha de diminuir o consumo por parte dos brasileiros estão entre as principais razões da queda.

Para Aldo Costa, fundador da RC Temperos y Sabores, os peixes estão ganhando mais espaço na mesa principalmente pela facilidade adquirida no preparo nos últimos anos: “Um peixe bem caprichado no tempero é certeza de uma refeição saborosa. Antigamente era mais difícil temperar e aproveitar o sabor do pescado, mas hoje existem temperos direcionados para cada tipo, o que facilita para quem está na cozinha e deseja mantê-lo na alimentação diária”, explica Aldo.

Quais detalhes e temperos o consumidor precisa observar?

Ao longo do tempo, os brasileiros se acostumaram a temperar o pescado de modo tradicional, com itens básicos como limão, sal e pimenta. Porém, atualmente existem novas opções de temperos prontos que estão disponíveis em peixarias e lojas especializadas, temperos que alinham praticidade no uso com um sabor diferente para o alimento.

“É importante não esquecer de prestar atenção nas características do peixe antes de comprar. Ver se o peixe não apresenta sujeiras, perfurações, se as escamas são resistentes e firmes, os olhos brilhantes, as guelras bem vermelhas. O odor do peixe, que deve ser aquele cheiro de sempre, sem estar forte demais”, destaca Aldo.

Abaixo, confira alguns temperos para utilizar durante o preparo do pescado durante a passagem do ano:

Ceviche para entrada da Ceia

O ceviche é uma das melhores opções para servir como entrada durante a ceia de Ano Novo. Ele pode ser preparado com sal rosa do himalaia, casca de limão taiti e siciliano, cebola em pó e mix de pimentas e especiarias.

Este tempero pode ser encontrado pronto em formato de sachê nas peixarias, além disso, ele ainda colabora no preparo da receita escolhida.

Bacalhau como prato principal

O bacalhau é um dos “queridinhos” dos brasileiros. Se trata de peixe já saboroso e, por isso, não precisa de muitos acompanhamentos.

Os temperos verdes, sejam eles secos ou frescos, podem deixar as receitas de bacalhau ainda mais gostosas. O uso desses ingredientes deve ser para finalizar o preparo, salpicando um pouco por todo o prato e, ainda, deixando-o um pouco no azeite durante o cozimento.

Camarão como alternativa ao Bacalhau

Outra opção de pescado que nunca deixou de ser um “queridinho” dos brasileiros é o camarão. Para complementar a receita e tornar esse protagonista ainda mais especial, um tempero com sal rosa do himalaia, alho em pó, limão taiti, urucum, cúrcuma, tomilho, louro e uma casca de limão siciliano em mix de pimentas pode fazer toda a diferença.

Paella

Talvez menos usual, mas que não deixa de possuir muitos adeptos, a Paella é uma receita espanhola que impressiona no sabor e o reconhecimento no sabor que ganhou ao redor do mundo. Para temperá-la, o kit Paella conta com 400g de arroz bomba, dois caldos de camarão, um sachê de tempero para Paella e um vidro com açafrão em pistilos.

Esse tempero é um diferencial para tornar a ceia mais especial. O kit também inclui uma receita de preparo para a Paella.

Além dos exemplos de peixes mencionados, tilápias, saladas especiais de camarão e bacalhau, alcaparras e outras opções de frutos do mar também são opções para complementar o banquete de Ano Novo. Todos os temperos citados no artigo estão disponíveis nas principais peixarias do país e são fabricados pela RC Temperos y Sabores.

Sobre RC Temperos y Sabores

Com 13 anos de experiência no mercado, a distribuidora de alimentos especializada em temperos, nacionais e importados, traz para o mercado sua principal especialidade, a mistura para empanar sem glúten e como diferencial, temperos diferenciados para peixes. Saiba mais em: www.rctemperos.com.br.