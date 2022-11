Melissa Haidar/Band

A Band leva ao ar na próxima terça-feira (22), às 23h, o segundo episódio do MasterChef+, formato inédito no Brasil que reúne cozinheiros amadores entre 60 e 80 anos. Depois da etapa seletiva, os oito participantes escolhidos finalmente vestem os sonhados aventais para encarar a disputa gastronômica mais acirrada da televisão brasileira.

No primeiro desafio da noite, eles terão de fazer um prato tradicional onde o camarão seja o protagonista. Entre as opções estão camarão na moranga, estrogonofe, empada, camarão à provençal, risoto, bobó, moqueca e escondidinho de camarão.

Cada receita, com suas características e processos específicos, vai demandar conhecimento e técnica. Para definir quem irá preparar cada versão, Ana Paula Padrão comanda pela primeira vez o Bingo MasterChef. Depois do sorteio das bolinhas, o grupo dá início à saga. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça garantem que não vão dar mole para os veteranos e ficam de olho em todos os detalhes, desde a limpeza do animal até a escolha dos ingredientes e o passo a passo para elaborar a iguaria. Ao final do cronômetro, os melhores cozinheiros sobem ao mezanino e conquistam mais uma semana no jogo.

Na prova de eliminação, os concorrentes se surpreendem quando donas de casa, caracterizadas com trajes dos anos 60, entram no estúdio trazendo bolos tradicionais da confeitaria brasileira. São doces cheios de beleza e com sabores irresistíveis, como fubá com goiabada, abacaxi com coco, floresta negra, ameixa com doce de leite, banana com caramelo e morango com chantilly. O vencedor do desafio anterior tem a importante missão de escolher qual bolo cada um irá preparar. Depois de muito corre-corre e luta contra o tempo para entregar uma sobremesa perfeita, os chefs definem quem será o primeiro eliminado.